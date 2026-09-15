У АО «Казахтелеком» сменились миноритарии

Оператор раскрыл изменения в составе акционеров за первые шесть месяцев 2026 года.

В Казахтелекоме произошли значительные изменения в долях акционеров. Ключевым событием стало наращивание доли госхолдинга Самрук-Казына — с 79,2% до 89,5%. Параллельно с этим миноритарным совладельцем телеком-оператора стала структура инвестфонда из США, передает Курсив.

С учетом актуальной рыночной цены в 44,6 тыс. тенге за простую акцию, дополнительный пакет ценных бумаг Самрук-Казына может оцениваться в 49,1 млрд тг. Увеличение доли Самрук-Казына произошло на фоне продажи 8% акций, принадлежащих компании Telecom Systems Ltd Нурлана Артыкбаева. Эта сделка, если считать по актуальной цене акций, могла закрыться за 38,2 млрд теңге.

О самой сделке общественности стало известно еще в конце июля. Однако тогда Ассоциация миноритарных акционеров Казахстана (QAMS) сообщала, что в апреле доля Самрук-Казына выросла до 91,28% акций — за счет выкупа 9,84% у Telecom Systems Ltd и 0,59% у прочих миноритариев.

Еще одно изменение касается прихода нового инвестора Firebird Republics Fund. Ему стало принадлежать 0,7% акций Казахтелекома. Небольшой пакет оценивается сейчас в 3,3 млрд теңге. Инвестиционный фонд не имеет БИНа, поскольку является иностранной компанией и зарегистрирован на Каймановых островах. Он находится под управлением американской компании Firebird Management LLC. Firebird Management LLC — американская частная инвестиционная компания и управляющий активами, основанная в 1994 году со штаб-квартирой в Нью-Йорке.

Также изменения коснулись и небольших долей розничных инвесторов. Суммарно количество акций под их контролем снизилось с 8,8% до 5,8%, или на 3%. Речь идет о 14,3 млрд тенге. Для расчетов взята актуальная стоимость акций Казахтелекома в течение торговой сессии 14 сентября 2026 года в размере 44 558,89 тенге за бумагу. Таким образом, общая капитализация компании на этот момент составляла 477,05 млрд тг.

Напомним — 21 мая 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.