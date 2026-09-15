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9 спутников — Казахстан создаст международную группировку к 2030 году

    Дроны обследуют состояние энергетических объектов Караганды

    Аэрофото- и видеосъемка помогают детально оценивать техническое состояние оборудования, своевременно выявлять повреждения и потенциальные риски.

    15 сентября 2026 12:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество, Регионы

    В Караганде применяют беспилотные летательные аппараты при обследовании энергетических объектов. Использование дронов позволяет проводить визуальный осмотр воздушных линий электропередачи, зданий и сооружений, дымовых труб и других труднодоступных участков.

    Аэрофото- и видеосъемка помогают детально оценивать техническое состояние оборудования, своевременно выявлять повреждения и потенциальные риски, а также фиксировать результаты обследований для последующего анализа.

    Как отметили в Министерстве энергетики, применение современных технологий повышает оперативность и эффективность государственного энергетического контроля и способствует обеспечению надёжной работы энергетической инфраструктуры региона.

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