Токаев предложил создать ИИ-партнерство в формате «БРИКС плюс»

Проект предполагает объединение национальных центров искусственного интеллекта, предоставление доступа к лабораториям и научным разработкам, а также создание многоязычных решений.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере искусственного интеллекта. С инициативой он выступил на пленарном заседании саммита объединения в Нью-Дели, передает Курсив.

По словам Токаева, объединение технологических возможностей ведущих развивающихся экономик с масштабом стран БРИКС может создать новые условия для инноваций, инвестиций и устойчивого роста.

«Казахстан рассматривает искусственный интеллект как стратегический приоритет и готов задействовать свою развитую вычислительную инфраструктуру, а также национальные и цифровые центры ООН для расширения эффективного взаимодействия в формате „БРИКС плюс“», — заявил Президент.

Он также призвал участников объединения присоединиться к международным консультациям по созданию Международной водной организации. Казахстан предлагает учредить ее в качестве специализированного учреждения ООН. По мнению главы государства, управление водными ресурсами в мире остается фрагментированным. Новая организация должна повысить согласованность международных усилий и укрепить координацию между странами.

Завершая выступление, Токаев заявил, что многополярность без эффективного многостороннего сотрудничества способна сделать «Великую фрагментацию» еще более опасной для человечества. Казахстан выступает за многополярную систему, основанную на суверенном равенстве, балансе интересов и общей ответственности.

Президент выразил надежду, что саммит в Нью-Дели позволит продвинуть этот подход через практическое сотрудничество и совместную работу.