В новом городе Казахстана оцифруют дома, недвижимость и услуги людей

В Alatau City планируют токенизировать права владения на все основные активы – долю в недвижимости, товарах и услугах можно будет приобрести в цифровом виде.

На площадке Central Asia Fintech Summit 2026 представитель госфонда Alatau City Authority Арман Асакаев, отвечающего за развитие города Алатау, представил проект развития цифровой экономики города. В ее основе лежит токенизация — преобразование прав на реальные активы, товары и услуги в цифровые токены с использованием технологии блокчейн. Каждый токен будет представлять долю от этого объекта, передает Курсив.

С помощью датчиков, записывающих различные данные и размещенных по всему городу, будет создана цифровая копия Алатау в реальном времени. С ее помощью можно будет увидеть, как существуют и управляются те или иные активы.

«Таким образом, мы можем записать право владения на тот или иной актив в городе на блокчейн и после этого просто этой записью передавать право владения, привлекать на основе этого деньги, на которые мы затем снова можем построить новую физическую структуру. Таким образом мы запускаем „бесконечный двигатель“ строительства города и сможем достичь наших показателей в почти 2 млн населения и 1 млн рабочих мест в 2050 году», — отметил директор департамента цифровой экономики Alatau City Authority Арман Асакаев.

Будет создана экономика токенов, единое социально-экономическое пространство, где люди, компании и представители власти смогут взаимодействовать друг с другом, не выходя из одной системы. Такая технология на основе блокчейна облегчит работу ИИ-систем, которые будут помогать в управлении городом.

«Мы ждем увеличения охвата инвесторов, инвесторской базы. Мы говорим про биржевых инвесторов, которые теперь могут зайти в любой проект Алатау Сити и в один клик и снизить чеки. В инфраструктурных проектах счет идет на десятки миллионов долларов, что, конечно же, недоступно для очень многих инвесторов. В конце мы получим экономику токенов, которая позволит нашим резидентам иметь самые продвинутые технологии на земном шаре», — отметил представитель Alatau City Authority.

Была разработана концепция токенизации по умолчанию. Все движимое и недвижимое имущество в городе, а также другие активы, услуги и товары можно будет токенизировать в один клик.

«Для этого мы строим наш распределенный цифровой реестр, который будет учитывать владение всего. Это будет инфраструктура для токенизации без, скажем так, аналоговых шагов, которая будет полностью комфортной и станет рутинной городской операцией», — добавил спикер.