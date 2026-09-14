ҚР ҰҒА мен AIRCAS аэроғарыштық технологиялар және ғылымдағы жасанды интеллект саласындағы ынтымақтастықты кеңейтуде
Талқылаудың негізгі бағыттарының бірі қытайлық ғылыми серіктестердің «Alatau City» ғылыми-технологиялық экожүйесін қалыптастыруға қатысуы болды.
Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Ұлттық ғылым академиясының президенті Ақылбек Қажығұлұлы Күрішбаев пен Қытай ғылым академиясының президенті Хоу Цзяньгоның жақында өткен кездесуі барысында қол жеткізілген уағдаластықтарды жүзеге асыру мақсатында, ҚР Ұлттық ғылым академиясында Қытай ғылым академиясының Аэроғарыштық ақпараттық зерттеулер институтының (AIRCAS — Aerospace Information Research Institute of the Chinese Academy of Sciences) басшылығымен жұмыс кездесуі өтті. Негізгі назар қос Академия деңгейінде қол жеткізілген уағдаластықтардан нақты бірлескен ғылыми-технологиялық жобаларды іске асыруға көшу мәселесіне аударылды.
Талқылаудың негізгі бағыттарының бірі қытайлық ғылыми серіктестердің «Alatau City» ғылыми-технологиялық экожүйесін қалыптастыруға қатысуы болды. ҚР ҰҒА мен Қытай ғылым академиясының бірлескен ғылыми-инновациялық инфрақұрылымын құру, «Alatau City» перспективалық жобаларына CAS институттарының сараптамасын тарту, сондай-ақ озық технологияларды апробациялау және бейімдеу үшін алаң қалыптастыру перспективалары қаралды.
AIRCAS құзыреттерін ескере отырып, аэроғарыштық ақпараттық технологиялар, Жерді қашықтан зондтау, спутниктік деректер, кеңістіктік-уақыттық жасанды интеллект, геоақпараттық технологиялар және аумақтарға зияткерлік мониторинг жүргізу сияқты бағыттарға ерекше назар аудару жоспарлануда.
Халықаралық ғылыми ынтымақтастықты кеңейту бөлек бағыт ретінде қаралды. AIRCAS ҚР Ұлттық ғылым академиясына Аэроғарыштық ақпарат және технологиялар халықаралық альянсына (International Alliance for Aerospace Information and Technology — AAIT) қосылуды ұсынды. Альянсқа қатысу ғылыми және спутниктік деректермен халықаралық алмасуды кеңейтуге, бірлескен зерттеулер мен жобаларды дамытуға, мамандар алмасуды ұйымдастыруға, сондай-ақ ғылыми және инженерлік кадрлардың біліктілігін арттыруға мүмкіндік береді.
Бұл бағыттар ҚР ҰҒА-ның AI for Science (Ғылымға арналған жасанды интеллект) саласындағы бастамаларын дамыту, кеңістіктік деректердің ұлттық инфрақұрылымын құру және су ресурстарын, ауыл шаруашылығын, төтенше жағдайларды, экология мен тұрақты дамуды мониторингтеуге арналған қолданбалы жобаларды іске асыру контекстінде де қарастырылуда.
Бұл кездесу ҚР Ұлттық ғылым академиясы мен Қытай ғылым академиясы арасында ұзақ мерзімді ғылыми-технологиялық серіктестікті қалыптастыру және бірлескен бастамаларды іс жүзінде іске асыруға көшу бойынша жүйелі жұмыстың жалғасы болды.