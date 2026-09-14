НАН РК и AIRCAS расширяют сотрудничество в сфере аэрокосмических технологий и AI for Science

Одним из ключевых направлений должно стать участие китайских научных партнеров в формировании научно-технологической экосистемы Alatau City.

В Национальной академии наук РК состоялась рабочая встреча с руководством Aerospace Information Research Institute of the Chinese Academy of Sciences. Основное внимание было уделено переходу от достигнутых на уровне двух академий договоренностей к реализации конкретных совместных научно-технологических проектов.

Одним из ключевых направлений обсуждения стало участие китайских научных партнеров в формировании научно-технологической экосистемы Alatau City. Рассмотрены перспективы создания совместной научно-инновационной инфраструктуры НАН РК и Китайской академии наук, привлечения экспертизы институтов CAS к перспективным проектам Alatau City, а также формирования площадки для апробации и адаптации передовых технологий.

С учетом компетенций AIRCAS особое внимание планируется уделить таким направлениям, как аэрокосмические информационные технологии, дистанционное зондирование Земли, спутниковые данные, пространственно-временной искусственный интеллект, геоинформационные технологии и интеллектуальный мониторинг территорий.

Отдельным направлением стало расширение международной научной кооперации. AIRCAS предложил Национальной академии наук РК присоединиться к International Alliance for Aerospace Information and Technology. Участие в Альянсе позволит расширить международный обмен научными и спутниковыми данными, развивать совместные исследования и проекты, организовывать обмен специалистами, а также повышать квалификацию научных и инженерных кадров.

Эти направления рассматриваются также в контексте развития инициатив НАН РК в области AI for Science, создания национальной инфраструктуры пространственных данных и реализации прикладных проектов для мониторинга водных ресурсов, сельского хозяйства, чрезвычайных ситуаций, экологии и устойчивого развития.

Встреча стала продолжением системной работы по формированию долгосрочного научно-технологического партнерства между Национальной академией наук Республики Казахстан и Китайской академией наук и переходу к практической реализации совместных инициатив.