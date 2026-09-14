Цифровой анализ оставил без водительских прав более 10 тыс. казахстанцев

В РК интеграция информационных систем Минздрава, Генеральной прокуратуры и МВД выявляет граждан с медицинскими противопоказаниями к управлению транспортом.

Минздрав передает сведения о гражданах, находящихся под динамическим медицинским наблюдением и имеющих противопоказания к вождению. Благодаря цифровому обмену данными уже приостановлено действие водительских удостоверений более 10 тыс. человек.

«Эта работа будет дальше продолжена. Перечень заболеваний, при которых вождение противопоказано, охватывает восемь видов нозологий», — сообщил вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов.

Также оцифрован процесс медицинского освидетельствования при получении водительских прав. Медицинская справка переведена в электронный формат, а результаты медкомиссии отражаются в информационных системах.

Напомним — 4 декабря 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.