В Казахстане создано Единое хранилище медицинских данных Smart Data Healthcare
Медицинские данные проходят 486 автоматических проверок.
Единое хранилище медицинских данных Smart Data Healthcare которое объединяет информацию из 12 медицинских информационных систем, реестров и справочников, интегрировано более чем с 50 информационными системами госорганов.
«Согласно поручению Главы государства создано Единое хранилище медицинских данных Министерства здравоохранения, куда мигрированы и консолидированы все медицинские данные. Цифровой контроль данных для оплаты медпомощи усилен путем увеличения количества форматно-логических проверок — с 80 в 2024 году до 486 в текущем году. Таким образом, в Единое хранилище поступают только проверенные данные. Оно становится единым достоверным источником медицинской информации, в том числе для аналитики и принятия управленческих решений», — подчеркнула министр здравоохранения Акмарал Альназарова на совещании по вопросам цифровизации здравоохранения.
Форматно-логический контроль позволяет автоматически выявлять несоответствия и ошибки еще до включения медицинской информации в единое хранилище. Если хотя бы одна проверка не пройдена, запись автоматически возвращается медицинской организации с указанием причины. Цифровой контроль дает экономический эффект: из медицинской системы исключено около 400 тыс. неактуальных карт пациентов, с которыми было связано 1,4 млн рецептов. Это позволило предотвратить потенциальные расходы на 31 млрд тенге. Кроме того, необоснованное потребление медицинских услуг снижено на 7,1%, или порядка 7 млрд тенге. При этом эффективность выявления ошибок увеличилась в 3,5 раза. Таким образом, Smart Data Healthcare выполняет не только функцию хранения медицинской информации. Система формирует единый цифровой контур здравоохранения, обеспечивает контроль качества данных и позволяет использовать их для планирования, аналитики, оплаты медицинской помощи и принятия управленческих решений. При создании Единого хранилища учтен международный опыт цифровизации здравоохранения, в том числе Дании, Эстонии, Сингапура и Турции.
Напомним — 4 декабря 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.