В Алатау и Конаеве проверили «белые пятна» мобильной связи

«Белые пятна» — это территории, где полностью отсутствует доступ к интернету со стороны операторов связи.

Комитет телекоммуникаций Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК совместно с операторами связи провел выездной мониторинг зон отсутствия мобильного интернета в городах Алатау и Конаев Алматинской области.

«Белые пятна» — это территории, где полностью отсутствует доступ к интернету со стороны операторов связи. В городе Алатау выявлено 28 «белых пятен». Их устранение планируется завершить до конца текущего года. Дополнительно предусмотрена установка 5 базовых станций, которые позволят расширить покрытие, в том числе вдоль автомобильных дорог. Для размещения оборудования уже установлено антенно-мачтовое сооружение. После установки базовых станций это позволит обеспечить связью участки, где ранее отсутствовало покрытие.

В городе Конаев выявлено 9 «белых пятен». Компания «Кар-Тел» планирует в течение ближайшего месяца устранить не менее 7 выявленных зон.

Работа по обеспечению населения качественной мобильной связью проводится также в рамках лицензионных обязательств операторов. В соответствии с ними все 3 807 сельских населенных пунктов с населением более 250 человек будут обеспечены мобильной связью.

Так, село Шенгельды должно было быть обеспечено мобильной связью в 2025 году. Операторами проведена модернизация базовых станций, направленная на повышение качества связи и переход на более современные технологии. В ходе текущего визита в село зафиксирован качественный уровень интернет-соединения по технологиям 4G и 5G.

Сеть 5G в Шенгельды была установлена по инициативе оператора ТОО «Мобайл Телеком-Сервис».

На сегодняшний день операторы связи выполнили минимальные лицензионные обязательства по развертыванию 5G в городах и приступили к расширению сети пятого поколения в сельских населенных пунктах.

При этом работа по выявлению и устранению зон отсутствия связи продолжается на постоянной основе. Ситуация с «белыми пятнами» носит динамический характер: по мере застройки территорий и появления новых жилых массивов могут возникать новые участки без покрытия. В связи с этим мониторинг «белых пятен» проводится на постоянной основе.

Напомним — 21 мая 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.