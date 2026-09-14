Более 90% госуслуг доступно онлайн, ИИ-ассистенты использованы свыше 2 млн раз

Казахстан переводит госуслуги и экономику на рельсы искусственного интеллекта.

Развитие ИИ, цифровой инфраструктуры и человеческого капитала, повышение эффективности госуправления и создание условий для технологического роста определены в числе стратегических приоритетов в Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию». Президент поставил задачу превратить Казахстан в полноценную цифровую страну в течение трех лет. В рамках исполнения данных поручений Правительство последовательно формирует новую цифровую среду — от модернизации госуслуг и телекоммуникаций до повсеместного внедрения ИИ в экономике, образовании и государственном управлении.

В 2026 году эта работа получила дополнительный импульс в рамках объявленного Президентом Года цифровизации и искусственного интеллекта. Основной акцент сделан на переходе от отдельных цифровых проектов к единой технологической экосистеме, способной обеспечить рост производительности, развитие отечественной IT-индустрии и повышение качества государственных услуг.

eGov GPT охватывает 51 госуслугу и около 30% обращений граждан

Казахстан занимает 24-е место в мировом рейтинге электронного правительства, более 90% госуслуг уже доступны онлайн. Следующий этап — перевод государственных цифровых продуктов на единую технологическую основу QazTech. В 2026 году планируется миграция 39 систем, 10 из них уже работают на новой платформе. Указом Главы государства введен мораторий на создание государственных систем вне QazTech.

На этой базе развивается eGov 3.0. Через eGov GPT уже доступна 51 наиболее востребованная услуга, на них приходится около 30% обращений граждан. До конца года охват планируется довести до 70%.

Параллельно в пилотном режиме работает Национальная платформа искусственного интеллекта, объединяющая вычислительные мощности, данные, инструменты разработки и готовые модели. ИИ-ассистенты уже использовались более 2 млн раз, в разработке находятся свыше 50 ИИ-агентов.

Собственная вычислительная инфраструктура для ИИ уже включает национальный суперкомпьютерный кластер Alem.Cloud, занявший 86-е место в ТОП-500, и коммерческий суперкомпьютер Казахтелекома, расположившийся на 103 месте по данным 2025 года. Экспорт IT-услуг достиг $1,1 млрд.

Крупнейшим новым проектом становится «Долина центров обработки данных» с целевой мощностью до 1 ГВт. Уже сформирован потенциальный спрос более чем на 500 МВт, с Firebird достигнуто соглашение на $10 млрд. Для площадки создаются прямое подключение к Экибастузскому энергоузлу, резервные международные каналы передачи данных и Транскаспийская ВОЛС. Для участников также предусматриваются специальные регуляторные условия и налоговые преференции.

Более 2,5 тыс. компаний объединяет Astana Hub. В I квартале 2026 года выручка участников достигла $907 млн, экспорт IT-услуг по Казахстану — $241,2 млн. Через международные хабы на зарубежные рынки вышли более 100 казахстанских стартапов, в 2025 году появился первый региональный технологический единорог Higgsfield.ai. Для подготовки кадров расширяются проекты TUMO и Tomorrow School, в том числе в регионах.

Продолжается строительство магистральной волоконно-оптической линии от Актау до Хоргоса протяженностью около 4,5 тыс. км. На сегодня проложено более 2,5 тыс. км. Завершение и ввод гипермагистрали в эксплуатацию запланированы на конец 2026 года. Ожидаемая пропускная способность — от 12 Тбит/с. Инфраструктура создаст основу для развития облачных платформ, ИИ-решений, систем умного города, телемедицины, EdTech, финтеха и промышленного интернета вещей.

За последние три года инвестиции в телекоммуникации превысили 1 трлн теңге. Число абонентов фиксированной связи выросло на 19%, мобильной — на 12%, интернет-трафик — на 67%. Охват сел современными стандартами мобильной связи существенно расширен: число населенных пунктов с базовым покрытием 3G сократилось более чем в пять раз — до 550.

В ближайшие два года высокоскоростным интернетом планируется охватить более 3 тыс. сел, а долю сельских населенных пунктов с оптической связью увеличить с 43% до 92%. Для труднодоступных территорий уже доступны спутниковые сервисы Starlink и OneWeb, следующим этапом станет Direct to Cell.

Для Smart Region внедрены 21 базовая инициатива и 90 показателей цифрового развития

В 2025 году Казахстан перешел от разрозненных концепций Smart City к модели Smart Region. Для регионов введен единый национальный стандарт цифрового развития, включающий 21 базовую инициативу и 90 ключевых показателей.

Обновлена методика по построению «смарт-городов» и «смарт-регионов», определяющая единые подходы к цифровой трансформации регионов на основе ИИ, данных и современных цифровых технологий. Одним из ключевых нововведений Методики является переход к реализации проектов по единым архитектурным и функциональным требованиям.

ИИ применяется и в конкретных отраслях. В Astana Smart City тестируется видеоаналитика для автоматической фиксации новых видов нарушений ПДД. Также Казахстан приступил к практической реализации проектов городской воздушной мобильности и готовится к пилотному запуску беспилотного такси в Астане, Алматы и Косшы.

Отдельное направление — транскаспийская волоконно-оптическая линия связи. Проект должен усилить международный транзит данных и связать цифровую инфраструктуру Казахстана с европейскими и азиатскими маршрутами. Запуск планируется в текущем году.

200 тыс. учителей получили доступ к ChatGPT Edu, в сентябре открыт Университета ИИ

Подготовка кадров охватывает как государственный сектор, так и систему образования. По программам AI Governance 500 и AI Leaders обучение прошли и проходят около 900 руководителей, госслужащих и предпринимателей. Еще 15 тыс. госслужащих обучены работе с Национальной платформой ИИ, 57 тыс. — по программе AI Qyzmet, свыше 24 тыс. сотрудников акиматов — в онлайн-формате.

В центре alem.ai объединены образовательные, исследовательские и стартап-направления, включая TUMO Astana, Tomorrow School и ai’preneurs. В сентябре открыт Университета ИИ с участием международных партнеров. Параллельно университеты переходят к модели AI-Enabled University, а 200 тыс. казахстанских учителей получили доступ к ChatGPT Edu для использования ИИ в учебном процессе.

Развитие законодательства, государственных платформ, ИИ-инфраструктуры, телекоммуникаций и кадров формирует основу единой цифровой экосистемы. Стратегия Digital Qazaqstan, Национальная платформа ИИ и Долина ЦОДов должны усилить позиции Казахстана как технологического центра Центральной Евразии.

К 2029 году ИИ и автоматизация охватят не менее 40% государственных услуг

Правовую основу новой цифровой архитектуры формируют Закон об искусственном интеллекте https://profit.kz/tags/ai/ и Цифровой кодекс, которые закрепляют требования к прозрачности алгоритмов, защите прав граждан, управлению рисками и обработке персональных данных. Стратегические подходы к развитию ИИ, включая вопросы рынка труда, этики и международного сотрудничества, вырабатываются на площадке Совета по развитию искусственного интеллекта при Президенте с участием международных экспертов.

В 2026 году утверждена и реализуется общенациональная стратегия Digital Qazaqstan до 2029 года, направленная на комплексную цифровую трансформацию государства и экономики. Она объединяет внедрение искусственного интеллекта и цифровизацию промышленности, недропользования, транспорта и логистики, энергетики, сельского хозяйства и других отраслей.

Для граждан это означает переход к проактивным государственным услугам, персонализированным цифровым траекториям в образовании, единому цифровому профилю здоровья и развитию безопасной городской среды. К 2029 году не менее 40% госуслуг планируется трансформировать с применением ИИ и автоматизации, а среднее время получения услуг и мер социальной поддержки сократить не менее чем на 50%.

Для бизнеса цифровизация предусматривает применение цифровых двойников, промышленного интернета вещей, спутникового мониторинга, сквозного трекинга грузов и других технологий. Для IT-отрасли поставлены задачи увеличить экспорт IT-услуг не менее чем вдвое, создать около 20 тыс. высокотехнологичных рабочих мест и сформировать не менее трех отечественных компаний уровня «единорог».

Одновременно формируется модель государства как единой цифровой платформы, где данные и искусственный интеллект становятся основой принятия решений. До 30% операционной нагрузки госслужащих планируется автоматизировать с помощью AI-решений. Важной частью трансформации остается кибербезопасность: предусмотрены национальные стандарты, принципы Zero Trust и проактивное выявление цифровых угроз.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.