Новая архитектура финрынка и лицензии для платежных организаций запускаются в Казахстане

В Алматы прошел Central Asia Fintech Summit 2026.

Central Asia Fintech Summit (CAFS) 2026 — ключевое отраслевое событие финтех-рынка Центральной Азии. В 2026 году саммит собрал более 4 000 участников, в том числе руководителей банков, финтех-компаний, государственных структур и международных экспертов. Тема саммита в этом году — «Эпоха доверия: каким будет финансовый рынок следующего десятилетия».

Новая архитектура и расширение рынка

«Цифровые технологии меняют саму организацию финансового рынка: появляются новые участники, инструменты инвестирования и способы проведения расчетов. Вместе с этим меняется и роль регулятора — от нас требуется действовать на опережение, создавать условия для инноваций и конкуренции, обеспечивая надежность финансовой системы и доверие к ней», — заявил Тимур Сулейменов, председатель Национального Банка РК.

В рамках саммита была представлена новая архитектура платежного рынка Казахстана. С октября 2026 года на финансовом рынке появится новый тип регулируемых участников — платежные организации первой категории. Они будут работать на основании лицензии Национального Банка и смогут совмещать предоставление платежных услуг с отдельными видами банковских операций.

В ходе открывающей пленарной сессии обсуждалось, что целенаправленное расширение круга участников и равный доступ к инфраструктуре призваны усилить здоровую конкуренцию на рынке. Ожидается, что появление новых игроков ускорит развитие финансового сектора, принесет свежие компетенции и откроет дополнительные перспективы для взаимовыгодного партнерства между банками и технологичными компаниями.

Новые участники также будут выступать регулируемым каналом между платежным рынком и рынком цифровых активов, при этом для них предусмотрены усиленные требования к капиталу, цифровой инфраструктуре и информационной безопасности.

Национальная цифровая инфраструктура в действии

Развитие новых участников рынка стало продолжением более широкой трансформации финансовой инфраструктуры Казахстана. На саммите отметили, что сегодня в стране успешно действуют все основные компоненты Национальной цифровой финансовой инфраструктуры: межбанковские платежи, цифровой тенге, биометрия и инструменты противодействия финансовому мошенничеству.

Одним из ключевых результатов года стал запуск Межбанковской системы мобильных платежей: с 19 июля через переводы по номеру телефона и Единый QR проведено уже более 20 млн транзакций на сумму около 400 млрд тенге. Параллельно развивается цифровой тенге (в 2026–2027 годах объем операций с ним ожидается на уровне 2 трлн тг.), а в промышленной эксплуатации Национального Банка уже работает более десяти решений на базе искусственного интеллекта. Активно растет и рынок цифровых активов: в регуляторной песочнице реализуется 34 проекта, а в Национальный крипторезерв аллоцировано 700 млн долларов США.

Безопасность как отраслевой стандарт

Ярким событием программы стала церемония National Antifraud Awards 2026, продемонстрировавшая реальные успехи индустрии в защите пользователей. Объединив уже более 270 участников, Национальный Антифрод-центр доказал высокую результативность экосистемного подхода: на 1 сентября 2026 года благодаря его работе было своевременно заблокировано мошеннических операций на 127 млрд тенге. Для организаторов премии это главное свидетельство того, что антифрод трансформировался в эффективный общенациональный институт безопасности.

Поддержка инноваций и новые партнерства

Также на саммите подвели итоги Fintech Stars Battle — питч-сессии для финтех-стартапов Казахстана, где жюри из банкиров, венчурных фондов и IT-компаний оценивает решения в блокчейне, ИИ, платежных системах, цифровой идентификации и открытом банкинге.

Главным победителем Fintech Stars Battle 2026 и обладателем инвестиций в размере до $100 000 от White Hill Capital по контракту SAFE стал проект SHART RATE. Это цифровая платформа для безопасных онлайн-сделок, которая помогает людям и бизнесу заключать юридически значимые договоры за несколько минут и оперативно получать решение суда при нарушении условий.

Другие финалисты также были отмечены значимыми призами от партнеров. Проект BEHYPE (CEO — Айгерим Бейсембина), развивающий платформу инфлюенс-маркетинга и финтех-карту для блогеров, выиграл участие в акселерационной программе в Дубае от Tumar Innovation Hub. Стартап BYTRADER (CEO — Муслим Абдуллаев), представляющий собой торговый терминал с AI-инструментами и риск-менеджментом, получил грант на 6 млн тенге от Yandex Cloud.

«Наша ключевая задача в рамках данного конкурса — обеспечить командам прямой доступ к капиталу и профильной экспертизе от ведущих игроков рынка. Итоги питч-сессии показывают наличие в регионе сильных разработчиков, способных создавать востребованные и безопасные финансовые технологии», — подчеркнул Диас Саветканов, генеральный директор Kazakhstan Fintech Network.

Практическим продолжением обсуждений на Central Asia Fintech Summit стали новые международные договоренности. В рамках мероприятия были подписаны меморандумы о взаимопонимании с международными компаниями Tether и VEON, направленные на проработку новых совместных проектов на технологическом и финансовом рынках страны.

Важным шагом в развитии трансграничных сервисов и укреплении финансовой интеграции в Центральной Азии стало подписание меморандума о взаимопонимании и партнерстве между Национальной платежной корпорацией Национального банка Республики Казахстан и Национальной платежной системой Узбекистана HUMO. Документ закладывает основу для взаимного эквайринга национальных QR-кодов: граждане Узбекистана смогут оплачивать товары и услуги в Казахстане с помощью казахстанского национального QR, а казахстанцы — совершать платежи в Узбекистане через единую национальную систему UzQR. Кроме того, стороны планируют развивать переводы между пользователями двух стран, используя привычные мобильные приложения банков.

Как отметила председатель правления АО «Национальная платежная корпорация» Жанар Самаева, главная задача партнерства — создать технологические условия, при которых платежные сервисы будут удобными для пользователей, безопасными и совместимыми на уровне национальных инфраструктур. В свою очередь, председатель Правления HUMO Александр Сотников добавил, что данный проект является важным шагом в развитии трансграничных платежных решений региона.