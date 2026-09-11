K26: кто в топ-1000 руководителей?

Kazakhstan Growth Forum’26 — это стратегическая инвестиция в будущее вашего бизнеса.

16 сентября в The Ritz-Carlton Almaty пройдет Kazakhstan Growth Forum’26 (К26) — саммит лидеров бизнеса. В этом году форум соберет более 400 CEO ведущих компаний, инвесторов и представителей государственных институтов, чтобы обсудить, как выстроить новую экономику в эпоху тектонических сдвигов.

Лидеры нового поколения

Специально для К26 Centras Group подготовила масштабный рейтинг топ-1000 CXO, чтобы показать, как на смену классическому подбору персонала приходит глубокая аналитика результатов.

«Современным компаниям нужны не просто обладатели впечатляющих резюме, а лидеры, способные трансформировать бизнес, масштабировать задачи и создавать сильные команды. Наш рейтинг о том, как меняется рынок топ-менеджмента, почему „бумажный“ опыт уходит в прошлое и как создается первая масштабная карта управленческих талантов Казахстана», — рассказывает HR-директор Centras Group Наталья Альгейер.

По ее словам, оценка лидеров нового поколения требует комплексного подхода. При составлении рейтинга топ-1000 CXO эксперты опираются на многоуровневую методологию, охватывающую пять ключевых параметров:

Картография бизнеса: больше, чем просто список

Профессиональные рейтинги топ-менеджеров давно перестали быть просто медийными списками фамилий. В современных реалиях это инструмент создания полноценной карты управленческого капитала страны.

Комплексный анализ рынка позволяет ответить на ключевые вопросы:

— Какие руководители формируют экономическую повестку сегодня?

— В каких индустриях концентрируются самые сильные управленческие команды?

— Какой практический опыт и набор компетенций позволяют лидерам расти быстрее рынка?

«Полученные данные открывают широкие возможности: от точечного подбора кандидатов на стратегические позиции и формирования кадрового резерва до поиска независимых директоров в советы директоров. Кроме того, это решает важнейшую социальную и рыночную задачу — делает видимыми тех казахстанских профессионалов, чей масштабный опыт и реальные кейсы долгое время оставались в тени. По сути, формируется недостающая инфраструктура управленческого таланта», — отмечает Наталья.

Именно поэтому вокруг масштабных профессиональных рейтингов сегодня выстраивается целая экосистема возможностей для непрерывного роста.

Узнать имена лидеров, вошедших в актуальный рейтинг лучших руководителей Казахстана, вы сможете уже 16 сентября на К26.

От макроштормов до новой идентичности

Участников К26 также ждут панельные дискуссии: «Macrostorms & New Economic Reality», «Qazaq Dream: Desires, Brands, Storytelling», «Building New Economy: From Lowest Price To Higher Quality», «Humans Vs Machines: Agentic Organizations», «Next Moves: How Kazakh Business Leaders Weather Ai Storm», «Cxo: Talents For Growth». А также исследования KGF: Voice of Experts (VOE), рэнкинг С500 (Centras 500) и др.

Shark Tank и Ideation как двигатели прорыва

Впервые на главной сцене K26 — сессия «Shark Tank In Action: Gamechangers» при поддержке MOST Holding. Десять инновационных компаний выступят с пичами и пройдут жесткий разбор с титанами бизнеса. Другой экспериментальный формат — стратегическая Ideation-сессия «Agents Versus Humans», где топ менеджеры и владельцы бизнеса за 2 часа в группах найдут решения на самые острые вопросы: заменят ли агенты людей, в каких профессиях произойдут наибольшие изменения, какие новые возможности открывают нам AI-агенты.

Для зарегистрированных участников также доступны закрытые форматы: C Mentoring — экспресс-сессии с лидерами отраслей для разбора конкретных бизнес-кейсов, и серия мастер-классов от ведущих экспертов.

Звездный состав: кто задает тон дискуссии

В числе ключевых спикеров форума — лидеры, определяющие повестку деловой и технологической трансформации Казахстана: Ельдар Абдразаков (KGF), Михаил Ломтадзе (Kaspi), Багдад Мусин (Kazakhtelecom), Константин Полунин (BCG), Кайрат Мажибаев (RG Brands), Нурлан Смагулов (Astana Group), Ибрагим Жанлыел (Air Astana), Зафар Хашимов (IFC Kazakhstan), Еркин Татишев (Kusto Group), Майра Салыкова (Медиа-Систем групп), Карлыгаш Еженова (Exclusive), Ораз Жандосов (экономист), Дулатбек Икбаев (McKinsey), Йохан Эйдхаген (FlyArystan), Аруп Рой (Gartner), Арманжан Байтасов (Tan Media Group, Forbes Kazakhstan) и еще много интересных спикеров, знакомство с которыми станет возможным на К26.

Почему K26 — главная инвестиция в ваш бизнес

Кульминацией церемониальной части станет вручение трех ежегодных премий: CEO of The Year — за выдающиеся результаты в управлении, Deal of The Year — за самое значимое стратегическое партнерство, и Transformer of The Year — за цифровую трансформацию и инновации.

К26 благодарит партнеров, чья экспертиза и поддержка делают форум по-настоящему институциональной площадкой. В их числе: РБК Банк (быстрорастущий инновационный банк), Centras Life (одна из старейших страховых компаний Казахстана), Philip Morris Kazakhstan (глобальная компания с глубокой локальной экспертизой), Kazakhstan Stock Exchange (главная фондовая площадка страны), Smart Solutions (ведущий провайдер услуг аутсорсинга и управления персоналом), Centras Securities (инвестиционная компания, лидирующая по доходности), PwC (международная сеть аудиторских и консалтинговых фирм, одна из крупнейших в мире в своей отрасли), Beeline Kazakhstan (ключевой игрок телеком-отрасли), Forte Bank (входит в число системообразующих банков Казахстана), Centras Insurance (одна из крупнейших технологичных компаний на страховом рынке Казахстана), Popeyes Kazakhstan (лидер местного рынка по уровню локализации, соблюдения стандартов качества и безопасности пищи), SOS Medical Assistance (ассистанс, обеспечивающий высокий профессиональный уровень обслуживания корпорациям и индивидуальным клиентам).

K26 — это стратегическая инвестиция в будущее вашего бизнеса. Эксклюзивный нетворкинг уровня decision makers, уникальные форматы, недоступные больше нигде в Казахстане, и прикладные знания от первых лиц крупнейших компаний. Количество мест в The Ritz Carlton строго ограничено, стоимость билетов растет с каждым днем.

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Дата: 16 сентября 2026 года

Место: The Ritz Carlton, Алматы