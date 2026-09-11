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    ИИ поможет прогнозировать ЧС в Казахстане: Токаев поручил внедрять новые технологии

    Глава государства принял министра по чрезвычайным ситуациям Мурата Муханова.

    11 сентября 2026 17:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    В ходе встречи президент Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритетные направления деятельности министерства по чрезвычайным ситуациям и поставил ряд конкретных задач, передает Zakon.kz.

    Глава государства поручил обеспечить готовность к сезонным чрезвычайным ситуациям, продолжить развитие районных и сельских подразделений, повысить уровень их технической оснащенности. Особое внимание было уделено пожарной, промышленной и сейсмологической безопасности, совершенствованию системы оповещения населения, а также внедрению цифровых решений и искусственного интеллекта для прогнозирования и раннего выявления угроз.

    Кроме того, Президент отметил необходимость укрепления кадрового потенциала министерства и повышения уровня профессиональной подготовки спасателей.

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