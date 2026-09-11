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9 спутников — Казахстан создаст международную группировку к 2030 году

    Проект «Pavlodar Green Energy» на 1 ГВт: Минэнерго и SPIC провели переговоры

    Проект реализуется SPIC совместно с ТОО «Pavlodar Green Energy» в районе Экибастуза, ввод ветровой электростанции в эксплуатацию запланирован на 2029 год.

    11 сентября 2026 16:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество, Регионы

    Министерство энергетики и руководство китайской энергетической корпорации State Power Investment Corporation обсудили ход реализации проекта по строительству ветровой электростанции мощностью 1 ГВт в Павлодарской области. В рамках рабочей встречи стороны рассмотрели текущий статус проекта, а также дальнейшие шаги по его реализации.

    Проект реализуется SPIC совместно с ТОО «Pavlodar Green Energy» в районе города Экибастуза. Объем прямых иностранных инвестиций в строительство составляет $1,2 млрд. Ввод ветровой электростанции в эксплуатацию запланирован на 2029 год.

    Проект предусматривает строительство ветровой электростанции с системой накопления энергии мощностью 300 МВт/600 МВт·ч. Реализация проекта позволит увеличить объемы производства электроэнергии из возобновляемых источников и повысить устойчивость энергосистемы региона.

    В ходе встречи также обсуждались перспективные направления энергетического сотрудничества и возможности реализации новых совместных проектов.

    По итогам переговоров стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем взаимодействии по реализации инвестиционных инициатив в энергетической отрасли Казахстана.

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