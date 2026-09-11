Казахстан принимает участие в Международном космическом саммите в Париже

Запланированы встречи с зарубежными партнерами для обсуждения перспектив международного сотрудничества, обмена технологиями и реализации совместных проектов в космической отрасли.

В Гран-Пале стартовал Международный космический саммит – первое мероприятие такого масштаба и уровня, организованное по приглашению Президента Франции Эммануэля Макрона и собравшее около 120 иностранных делегаций: главы государств и правительств, руководители космических агентств, ученые, военные, астронавты и представители бизнеса. В центре обсуждения – вопросы, которые сегодня определяют развитие мировой космической отрасли: безопасность в космосе и предотвращение конфликтов на орбите, стремительный рост космической экономики и конкуренция за новые технологии, растущая перегруженность орбит и космический мусор, а также международные правила ответственного использования космоса как общего достояния человечества. Отдельная тема – исследование Луны и Марса и вовлечение молодого поколения в космические проекты.

Казахстан на саммите представил заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев. Сегодня Казахстан развивает современную космическую отрасль. На орбите работают три казахстанских спутника дистанционного зондирования Земли – KazEOSat-1, KazEOSat-2 и KazSTSat, а национальная система KazSat-2/KazSat-3 обеспечивает спутниковую связь и вещание по всей стране; сейчас идет ее модернизация, включая замену KazSat-3 новым спутником KazSat-3R. В Астане действует Сборочно-испытательный комплекс космических аппаратов, а 30 апреля 2026 года с ракетного комплекса «Байтерек» на Байконуре успешно прошел первый испытательный пуск ракеты-носителя «Сұңқар» («Союз-5»). К 2030 году Казахстан планирует создать международную группировку дистанционного зондирования Земли из девяти спутников – шесть казахстанских и аппараты Монголии, Республики Конго и Нигерии, с перспективой расширения до 14 спутников.

«Казахстан – страна с богатой космической историей: именно с Байконура открыта эпоха пилотируемой космонавтики. Сегодня наша задача – использовать это наследие, чтобы развивать современную, технологически самостоятельную космическую отрасль. Мы последовательно наращиваем собственные компетенции – от спутников дистанционного зондирования Земли до сборки и испытаний космической техники – и готовы к равноправному партнерству: от совместных проектов по дистанционному зондированию Земли до создания спутников для наших соседей по региону», - отметил Жаслан Мадиев.

В рамках саммита запланированы встречи с зарубежными партнерами для обсуждения перспектив международного сотрудничества, обмена технологиями и реализации совместных проектов в космической отрасли.