Установлены новые сроки маркировки для БАДов, одежды, продуктов и других товаров

Для отдельных позиций предусмотрен переходный порядок.

Приказом министра торговли и интеграции от 4 сентября 2026 года внесены изменения в перечень товаров, подлежащих маркировке, и даты его введения, передает Zakon.kz.

Так, в новой редакции перечня маркировка вводится: с 1 сентября 2026 года — на БАДы и широкий круг смазочных масел, смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей. В перечень входят моторные и другие смазочные масла, тормозные жидкости, антифризы и антиобледенительные жидкости.

Для отдельных позиций предусмотрен переходный порядок:

— Моторные масла маркируются с 1 февраля 2026 года, а иные товары из соответствующих групп — с 1 сентября 2026 года.

— С 1 декабря 2026 года маркировке подлежат отдельные товары легкой промышленности: одежда из кожи, искусственный мех, отдельные виды одежды и текстиля.

— С 1 марта 2027 года — дополнительные виды одежды, включая рубашки, блузки, свитеры, пальто, куртки, шарфы и галстуки.

— С 1 октября 2027 года — трикотажные и спортивные костюмы, рубашки, мужские и женские костюмы, брюки, платья и другие изделия.

— С 1 апреля 2027 года — отдельные растительные масла и масложировая продукция.

— С 1 сентября 2027 года — отдельные кондитерские изделия.

— С 1 февраля 2028 года — отдельные игрушки и игры для детей.

Кроме того, запланирована маркировка:

— с 1 июня 2028 года — растворимых и завариваемых напитков;

— с 1 декабря 2028 года — косметической продукции, средств личной гигиены и бытовой химии;

— с 1 сентября 2028 года и с 1 мая 2029 года — отдельных видов пищевой продукции;

— c 1 апреля 2029 года отдельный блок составит консервированная продукция.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.