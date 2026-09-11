«Самрук-Казына» купит два отеля для размещения айтишников из неразвитых стран

Нацхолдинг реализует проект NetworkSchool.

«Самрук-Казына» планирует купить два отеля для размещения специалистов, привлекаемых из стран, граждане которых сталкиваются с ограничениями при получении виз в США и стран Евросоюза. Об этом сообщил председатель правления фонда Нурлан Жакупов, передает Курсив.

«Мы реализуем проект под названием NetworkSchool. Мы откроем сетевую школу NetworkSchool в Казахстане, купим помещения — два отеля для того, чтобы IT-специалисты из разных стран могли там расположиться. Мы планируем привлечь сильных айтишников, у которых высокий IQ и слабый паспорт», — сказал он в ходе AFD.

По его словам, в этих отелях разместят айтишников из тех стран, гражданам которых сейчас сложно получить визу в США и Евросоюз ввиду недавних политических изменений.

«Этот инвестор может использовать Казахстан в качестве безопасной и комфортной юрисдикции, так же, как и Дубай. У нас хорошая инфраструктура. В отличие от Дубая, правда, у нас не так жарко в Астане летом, а зимой придется надевать куртки. Но в целом идея в том, чтобы привлечь лучших IT-талантов из других стран со слабым паспортом и хорошим IQ», — сказал Нурлан Жакупов.

Глава нацхолдинга отметил, что инвестор найдет для этих айтишников работу в технологических гигантах в IT-отрасли и будет зарабатывать на трех потоках. Первый — размещение и жилье, второй — комиссия от технологических гигантов и третий — создание IT-стартапов.

«У нас будет возможность извлечь пользу из таких стартапов. Это свидетельство того, что мы на правильной траектории развития», — сказал он.

Нурлан Жакупов не уточнил, сколько человек смогут разместить два отеля, которые планирует купить нацхолдинг, а также сколько зарубежных айтишников ожидается привлечь в целом.