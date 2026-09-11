Чек ККМ и учет касс: 19 сентября вступят в силу новые требования

Обновлены требования к содержанию чека, порядок постановки касс на учет и требования к операторам фискальных данных.

Приказом исполняющего обязанности министра финансов от 1 сентября 2026 года № 595 внесены изменения в приказ № 626 от 24 октября 2025 года «О некоторых вопросах, связанных с применением контрольно-кассовых машин». Обновлены требования к содержанию чека, порядок постановки касс на учет и требования к операторам фискальных данных, передает Uchet.kz.

Приказ вводится в действие с 19 сентября 2026 года. Постановка контрольно-кассовой машины на учет занимает два рабочих дня. На изменение сведений в регистрационной карточке и на снятие машины с учета отводится по одному рабочему дню. Услуга бесплатная.

Сведения подают через центр оказания услуг услугодателя, веб-портал «электронного правительства» или интернет-ресурс оператора фискальных данных. Для двух последних способов нужны электронная цифровая подпись и одноразовый пароль, который приходит по SMS. Услуги оказывают территориальные органы Комитета государственных доходов Министерства финансов по районам и городам.

Чек включает наименование, адрес и идентификационный номер налогоплательщика, заводской и регистрационный номера машины, порядковый номер чека. Наименование товара, работы или услуги указывается по национальному каталогу товаров. Для товаров, которые подлежат маркировке и прослеживаемости, в чеке отражают идентификационный код товара и сведения о нанесенных средствах идентификации.

Также чек содержит количество, цену за единицу и общую сумму продажи, дату и время покупки, фискальный признак, реквизиты интернет-ресурса оператора фискальных данных для проверки подлинности чека и штриховой код с информацией о чеке. Плательщики НДС дополнительно указывают сумму налога и ставку.

Реквизиты оператора фискальных данных и штриховой код не наносят на чеки контрольно-кассовых машин без функции передачи данных. В пунктах обмена валюты, приема лома металлов и стеклопосуды, а также в ломбардах чек дополнительно содержит сумму продаж и сумму покупки.

Приказ также закрепил формат QR-кода на чеке.

При оказании медицинских услуг чек контрольно-кассовой машины с функцией фиксации и передачи данных отображает ИИН получателя медицинских услуг.

Оператором фискальных данных может быть только юридическое лицо, которое является резидентом Казахстана и одновременно отвечает установленным требованиям. Среди них лицензия на услуги связи или договор с лицензированным оператором связи, собственные или арендованные на территории страны недвижимость и программно-аппаратный комплекс, положительные протоколы испытаний на кибербезопасность и сертифицированные средства криптографической защиты информации.

Оператор также содержит тестовую площадку для проверки моделей касс, круглосуточную бесплатную службу поддержки налогоплательщиков и интернет-ресурс на собственном домене. Оборудование размещается в центре обработки данных, а услуга обеспечивается в столице, во всех областях и городах республиканского значения. Сведения о денежных расчетах хранятся на сервере оператора в течение срока исковой давности по налоговому обязательству.