ЭЦП по новым правилам: выдача, срок действия и отзыв сертификата

Приказ вводится в действие с 11 сентября 2026 года.

Приказом исполняющего обязанности заместителя премьер-министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 28 августа 2026 года № 522/НҚ утверждены новые правила выдачи, хранения и отзыва сертификатов открытого ключа электронной цифровой подписи, передает Uchet.kz.

Правила приняты во исполнение пункта 5 статьи 55 Цифрового кодекса и заменили девять приказов, действовавших с 2015 года. Приказ утвердил четыре отдельных свода правил для корневого удостоверяющего центра, удостоверяющего центра государственных органов, национального удостоверяющего центра (НУЦ РК) и остальных удостоверяющих центров. Физических лиц и бизнес касаются правила НУЦ РК, который выдаёт ЭЦП на порталах Pki.gov.kz и Egov.kz.

Как теперь называется регистрационное свидетельство ЭЦП

По новым правилам документ, который подтверждает принадлежность открытого ключа его владельцу, называется сертификатом открытого ключа электронной цифровой подписи. Прежнее название «регистрационное свидетельство» заменено. Документ по-прежнему связывает открытый и закрытый ключи с конкретным физическим или юридическим лицом.

Сколько времени занимает выдача сертификата ЭЦП

Через личный кабинет на портале НУЦ РК сертификат выдают в течение 20 минут. При удаленной идентификации или при обращении в центр регистрации срок составляет один рабочий день. Государственная услуга по выдаче и отзыву сертификата ЭЦП бесплатная для физических и юридических лиц.

Сколько действует сертификат открытого ключа ЭЦП

Срок действия сертификата открытого ключа ЭЦП зависит от места хранения ключа. Если ключ записан на удостоверение личности с чипом, в облачное хранилище или на защищённый носитель, сертификат действует три года. Если ключ хранится на обычном электронном носителе или в мобильном приложении цифрового правительства, срок действия составляет один год. Для сертификатов цифровых систем физических и юридических лиц срок составляет три года.

Какой пароль нужен для закрытого ключа ЭЦП

При получении сертификата владелец сам устанавливает пароль на закрытый ключ ЭЦП. Пароль должен быть не короче восьми символов и содержать латинские буквы, а также цифры или специальные символы.

Когда и как отзывают сертификат ЭЦП

Отзыв сертификата ЭЦП проводят в течение одного рабочего дня после обращения. Заявление подают через личный кабинет, портал цифрового правительства или центр регистрации. НУЦ РК отзывает сертификат и без заявления владельца в ряде случаев. Среди них смерть владельца, смена фамилии, имени или отчества, реорганизация или ликвидация юридического лица, вступившее в силу решение суда.

Какие сертификаты ЭЦП выдают юридическим лицам

Для юридических лиц и совместного предпринимательства предусмотрено несколько видов сертификатов ЭЦП. Это сертификаты первого руководителя, сотрудника с правом подписи и сотрудника организации, а также сертификаты для защищённого соединения сайта (SSL) и для цифровых систем организации. Отдельный вид предназначен для участников системы «Казначейство — Клиент».