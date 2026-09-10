Казахстан и Япония обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере
Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов провел встречу с вице-министром экономики, торговли и промышленности Японии Кенджи Ямадой.
В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-японского сотрудничества в энергетической и экономической сферах, а также вопросы дальнейшего сопровождения достигнутых на высоком уровне договоренностей. Особое внимание было уделено взаимодействию в нефтегазовой отрасли, включая вопросы развития нефтеперерабатывающей инфраструктуры, привлечения инвестиций и внедрения современных технологий.
Ерлан Аккенженов отметил заинтересованность Казахстана в расширении долгосрочного сотрудничества с японскими партнерами, обладающими значительным технологическим и инвестиционным потенциалом. Казахстан, в свою очередь, располагает существенной ресурсной базой, выгодным географическим положением и создает условия для реализации крупных инвестиционных проектов.
Отдельное внимание в ходе переговоров уделено развитию сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии и низкоуглеродного развития. Казахстан заинтересован в дальнейшем привлечении японских компаний к реализации проектов в сфере ВИЭ, а также к сотрудничеству в рамках двусторонних климатических и технологических инициатив.
Стороны также обменялись мнениями по вопросам развития электроэнергетики, модернизации энергетической инфраструктуры и повышения надежности энергоснабжения.
По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и дальнейшем укреплении казахстанско-японского партнерства в энергетической сфере.