Казахстан и Япония обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере

Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов провел встречу с вице-министром экономики, торговли и промышленности Японии Кенджи Ямадой.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-японского сотрудничества в энергетической и экономической сферах, а также вопросы дальнейшего сопровождения достигнутых на высоком уровне договоренностей. Особое внимание было уделено взаимодействию в нефтегазовой отрасли, включая вопросы развития нефтеперерабатывающей инфраструктуры, привлечения инвестиций и внедрения современных технологий.

Ерлан Аккенженов отметил заинтересованность Казахстана в расширении долгосрочного сотрудничества с японскими партнерами, обладающими значительным технологическим и инвестиционным потенциалом. Казахстан, в свою очередь, располагает существенной ресурсной базой, выгодным географическим положением и создает условия для реализации крупных инвестиционных проектов.

Отдельное внимание в ходе переговоров уделено развитию сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии и низкоуглеродного развития. Казахстан заинтересован в дальнейшем привлечении японских компаний к реализации проектов в сфере ВИЭ, а также к сотрудничеству в рамках двусторонних климатических и технологических инициатив.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам развития электроэнергетики, модернизации энергетической инфраструктуры и повышения надежности энергоснабжения.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и дальнейшем укреплении казахстанско-японского партнерства в энергетической сфере.