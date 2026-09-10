Анонс: ICT Week Uzbekistan 2026

Главная стартап-неделя осени, посвященная технологическому предпринимательству, венчурному рынку и международному масштабированию.

С 22 по 25 сентября в CAEx в Ташкенте пройдет ICT Week Uzbekistan 2026. В этом году особое внимание уделят технологическому предпринимательству, венчурному рынку и международному масштабированию. В одном месте соберутся локальные и зарубежные фаундеры, фонды, бизнес-ангелы, представители глобальных tech-компаний и эксперты индустрии.

Программа объединит несколько профильных событий, где команды смогут представить свои проекты, найти новые возможности и полезные контакты, а инвестиционное сообщество — познакомиться с перспективными решениями и потенциальными партнерами. Для всех участников ICT Week станет пространством для нетворкинга и обмена опытом.

Startup & Venture Summit — главный старт стартап-программы

22 сентября пройдет Startup & Venture Summit — центральное событие для фаундеров, инвесторов и представителей стартап-экосистемы со всего мира. В центре программы — следующий этап развития венчурного рынка региона: рост локальных стартапов, привлечение капитала, международное масштабирование и роль государства и частных инвесторов в развитии экосистемы. На сцене встретятся основатели технологических компаний, представители венчурных фондов и руководители организаций, работающих с инновационным бизнесом.

Саммит станет отправной точкой для всей стартап-программы ICT Week и задаст основные темы, которые будут развиваться в течение следующих дней.

Enterprise Uzbekistan Summit — новая технологическая юрисдикция для международного бизнеса

23 сентября пройдет Enterprise Uzbekistan Summit, посвященный развитию Узбекистана как новой технологической юрисдикции. В центре внимания — правовая определенность, институциональная инфраструктура и условия для привлечения международных технологических компаний и инвестиций.

В программе — выступления представителей Enterprise Uzbekistan, кейноуты от EY и BDO, fireside chat с участием IT Park Uzbekistan и Enterprise Uzbekistan, а также панельная дискуссия «Rethinking Jurisdictions for the Global Technology Economy». Участники обсудят, почему международные компании выбирают Узбекистан для ведения бизнеса, как распределяются роли между ключевыми институтами экосистемы и какие регуляторные условия необходимы для дальнейшего роста технологической экономики.

Global Startup Ecosystem Awards by StartupBlink — награды для лучших стартап-экосистем

В тот же день пройдет Global Startup Ecosystem Awards — специальное событие StartupBlink совместно с IT Park Uzbekistan. В рамках церемонии будут отмечены города, страны и регионы, показавшие высокие результаты в глобальных рейтингах StartupBlink. После награждения пройдет панельная дискуссия Best Practices in Startup Ecosystem Development, где представители ведущих экосистем обсудят факторы роста, приоритеты при распределении ресурсов и практики, которые могут использовать развивающиеся технологические рынки.

Startup World Cup — путь из Ташкента в Сан-Франциско

Одним из главных событий недели станет региональный финал Startup World Cup, который пройдет 24 сентября. Лучшие стартапы выйдут на сцену с live-питчами перед международным жюри и венчурными партнерами. Победитель регионального этапа получит возможность продолжить участие в глобальном Startup World Cup в Сан-Франциско, где финалисты со всего мира будут бороться за $1 млн инвестиционного приза. Для стартапов региональный этап — возможность не только побороться за выход в глобальный финал, но и проверить свой pitch перед международными экспертами, получить обратную связь и представить продукт аудитории венчурного рынка.

AI Native: Ideas to Innovation — от AI-идеи к бизнес-решению

Также 24 сентября пройдет AI Native: Ideas to Innovation — программа для команд и специалистов, работающих с искусственным интеллектом. В фокусе — переход от AI-идеи к работающему технологическому и бизнес-продукту. Программа охватит LLM, облачные технологии, multilingual AI, робототехнику, AI-агентов и автоматизацию бизнеса. Отдельное внимание будет уделено возможностям для молодых специалистов — AI-образованию, хакатонам и карьерным направлениям. Для AI-стартапов это возможность увидеть, какие технологические направления сегодня переходят из стадии экспериментов в реальные продукты и коммерческие решения.

AWS Community Day Uzbekistan — технологии для масштабирования продуктов

25 сентября пройдет AWS Community Day Uzbekistan — событие, посвященное технологиям AWS, облачным решениям и современным технологическим направлениям. Для технологических команд тема особенно актуальна на этапе роста: вместе с увеличением числа пользователей стартапам приходится решать вопросы инфраструктуры, производительности, надежности и масштабирования продукта. Поэтому AWS Community Day дополняет инвестиционную часть ICT Week более техническим взглядом на развитие компаний.

Ignyte AI Challenge — питчи AI-стартапов

Еще одно событие 25 сентября — Ignyte AI Challenge. В рамках события участники ICT Week смогут посмотреть питчи стартап-команд, которые представят свои AI-решения международным экспертам. Это возможность познакомиться с перспективными проектами, увидеть, какие продукты сегодня развиваются в сфере AI, и услышать, как фаундеры презентуют свои решения профессиональной аудитории.

TAQDIMOT — Startup Show & Pitch Battle

Завершит стартап-программу TAQDIMOT (Startup Show & Pitch Battle), который пройдет 25 сентября. На сцене будут представлены перспективные технологические проекты в формате коротких презентаций и pitch battle. Для стартапов это еще одна возможность показать продукт широкой профессиональной аудитории и протестировать, насколько понятно команда может объяснить ценность своего решения. TAQDIMOT станет финальным startup-focused форматом четырехдневной программы ICT Week.

Что еще пройдет на ICT Week 2026

Стартапы и венчурные инвестиции — только один из блоков ICT Week. В общей программе также заявлены AI Forum, Fintech Forum, Tech & Service Outsourcing Conference, Uzbek–Japan Digital Community Forum, OTS Technology Forum, GameGap: GameDev Conference, Sabriya: Women in Digital Economy и Uzbekistan–Middle East Tech Summit.

Таким образом, программа охватывает не только предпринимательство и инвестиции, но и искусственный интеллект, финтех, enterprise-технологии, облачную инфраструктуру, аутсорсинг, геймдев и международное технологическое сотрудничество.

Присоединяйтесь к ICT Week Uzbekistan 2026 — главной технологической неделе года. Регистрация открыта.