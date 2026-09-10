Конфискованное имущество будут продавать на цифровых аукционах e-qazyna

Приказ вводится в действие с 18 сентября.

Приказом и. о. министра финансов № 597 от 2 сентября 2026 года обновлены правила реализации имущества, конфискованного по приговору суда или переданного государству по иным основаниям. Такое имущество будут продавать на цифровых аукционах через веб-портал реестра государственного имущества e-qazyna.kz, а перед торгами продавец разместит отчет об оценке и фотографии каждого объекта, передает Uchet.kz.

Реализацию имущества, обращенного в собственность государства, разделили по видам. Продовольственные товары с ограниченным сроком годности будут продавать через торговые организации по договору о государственных закупках. Ценные бумаги реализуют на фондовой бирже, а остальное имущество выставят на аукционы.

Аукцион будет проводиться в цифровом формате на веб-портале реестра государственного имущества по адресу e-qazyna.kz. Долю участия государства в товариществе с ограниченной ответственностью сначала предложат другим участникам по преимущественному праву покупки, при их отказе долю выставят на аукцион.

Перед выставлением на торги продавец разместит на веб-портале реестра отчет об оценке стоимости имущества и фотографии по каждому его виду. Для недвижимости и транспортных средств потребуется не менее пяти фотографий, сделанных с разных ракурсов.

Отчет об оценке будут размещать в электронном виде либо в виде ссылки на отчет, который оценщик сформирует в депозитарии финансовой отчетности. Такую ссылку веб-портал реестра получит через цифровое взаимодействие с депозитарием, поэтому отдельно прикладывать отчет не понадобится.

Покупателем выступает физическое или негосударственное юридическое лицо. Для участия в торгах нужно будет внести гарантийный взнос, который веб-портал заблокирует до подведения итогов. Победитель аукциона подписывает договор купли-продажи в течение 10 календарных дней с даты торгов. Если победитель не подпишет протокол в день торгов или договор в срок, гарантийный взнос ему не вернут.

Приказ обновил и правила обращения с драгоценными металлами и камнями, поступившими в собственность государства. Если ценности отнесут к лому драгоценных металлов, владельцу выплатят денежную компенсацию. Ее рассчитают по химически чистой массе металла, умноженной на утреннюю цену Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA) и средневзвешенный биржевой курс теңге к доллару США на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи. Курс будут брать на дату решения суда о возврате.

Приказ переиздал ряд форм, которые применяются при учете и реализации такого имущества, среди них акт описи ценностей, комиссионное поручение и инвентаризационная карточка. Часть правок связана с переходом на цифровой формат документов и подписанием электронной цифровой подписью. Определения ЭЦП https://profit.kz/tags/ecp/ и веб-портала реестра приведены в соответствие с цифровым законодательством.