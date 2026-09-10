Миннауки и Halyk Bank объединяют усилия для развития ИИ-компетенций студентов

Одним из ключевых направлений партнерства станет поддержка реализации программы AI-Sana.

Министерство науки и высшего образования РК и АО «Народный Банк Казахстана» подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие высшего и послевузовского образования, поддержку образовательных инициатив и создание новых возможностей для студентов и организаций высшего и послевузовского образования. Одним из ключевых направлений партнерства станет поддержка реализации программы AI-Sana, ориентированной на развитие у студентов компетенций в сфере искусственного интеллекта и технологического предпринимательства.

Программа создает условия для того, чтобы студенты не только осваивали современные технологии, но и применяли полученные знания на практике – разрабатывали собственные технологические и ИИ-решения, формировали предпринимательские навыки и получали опыт работы с актуальными задачами.

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек отметил, что подготовка квалифицированных специалистов в сфере искусственного интеллекта и развитие технологических компетенций студентов являются одними из ключевых задач системы высшего образования.

«Сегодня искусственный интеллект становится одним из основных драйверов развития экономики, науки и образования. В этой связи перед системой высшего образования стоит задача опережать происходящие изменения и готовить специалистов, способных не только эффективно использовать искусственный интеллект, но и создавать на его основе новые технологии, продукты и решения. Именно на достижение этой цели направлена программа AI-Sana. Мы последовательно расширяем возможности для студентов – от освоения базовых компетенций в сфере искусственного интеллекта до реализации собственных технологических проектов. При этом особенно важна роль бизнеса, участие которого позволяет приблизить образование к реальным задачам экономики и создать дополнительные возможности для применения полученных знаний на практике. Сотрудничество с Halyk Bank усиливает это направление и позволяет в дальнейшем ориентировать экосистему AI-Sana на достижение практических результатов и развитие технологического предпринимательства среди молодежи», – сказал Саясат Нурбек.

В рамках меморандума стороны также будут сотрудничать в развитии современных профессиональных и цифровых компетенций студентов, повышении качества высшего образования и укреплении инновационной среды в университетах.

Отдельным направлением станет поддержка инициатив, связанных с развитием и продвижением национального рейтинга организаций высшего и послевузовского образования Республики Казахстан. Сотрудничество в этой сфере будет способствовать формированию объективных ориентиров качества, повышению прозрачности и развитию конкурентной образовательной среды.

Важной составляющей партнерства станет расширение взаимодействия между университетами и бизнесом. Участие работодателей и представителей реального сектора экономики позволяет учитывать актуальные требования рынка труда при подготовке специалистов, усиливать практическую направленность образовательных программ и создавать условия для развития технологического предпринимательства среди студентов.

«Сегодня искусственный интеллект меняет не только технологии, но и требования к знаниям, профессиям и самому подходу к образованию. Для Казахстана важно, чтобы молодые специалисты были не просто пользователями новых технологий, а умели создавать собственные решения, продукты и бизнесы на их основе. Для этого студентам необходимы практические знания, доступ к реальным задачам и тесное взаимодействие с бизнесом. Halyk заинтересован в том, чтобы сильные идеи и талантливая молодежь получали возможности для развития именно в Казахстане. Поддерживая AI-Sana и расширяя сотрудничество с Министерством, мы инвестируем прежде всего в человеческий капитал и будущую конкурентоспособность нашей страны», – подчеркнула председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова.

Соглашение создает основу для дальнейшего сотрудничества министерства и Halyk Bank в сфере развития высшего образования, ИИ и технологического предпринимательства. Совместные инициативы будут направлены на расширение возможностей для студентов и университетов и укрепление взаимодействия образования с бизнесом.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.