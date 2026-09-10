Декларации 250.00 и 270.00: часть данных заполнят автоматически

Срок сдачи декларации за 2025 год истекает 15 сентября.

Физическим лицам часть данных в декларациях по формам 250.00 и 270.00 уже заполняют автоматически. Эти сведения формируются в Кабинете налогоплательщика, а налогоплательщику остается их проверить и подтвердить, передает Uchet.kz.

Предзаполнение деклараций входит в число цифровых сервисов, которые КГД развивает для налогоплательщиков. Так в ведомстве рассчитывают упростить подачу деклараций. Государство предоставляет имеющиеся у него сведения, а гражданин их проверяет и подтверждает.

Сейчас в декларацию автоматически подтягиваются сведения о приобретении и отчуждении имущества за отчетный период. Эти данные физлицу нужно проверить, при необходимости дополнить или скорректировать, после чего подтвердить и направить декларацию.

В дальнейшем перечень автозаполняемых сведений планируют расширить. В него хотят добавить данные о доходах и другую информацию, которая нужна для заполнения декларации. По оценке КГД, это сократит время на подготовку декларации и снизит число технических ошибок.

Декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00) за 2025 год физическому лицу нужно представить не позднее 15 сентября 2026 года. Подать ее можно в Кабинете налогоплательщика.

Обязанность распространяется на отдельные категории физлиц. В их числе:

— госслужащие и приравненные к ним лица, а также их супруги;

— крупные участники банков, рынка ценных бумаг и страховых организаций и их супруги;

— руководители и учредители (участники) юридических лиц с долей более 10% в уставном капитале;

— лица, занимающиеся частной практикой;

— лица, получившие доходы, которые облагаются налогом самостоятельно;

— лица с деньгами на счетах в иностранных банках на сумму свыше 1000 МРП;

— владельцы цифровых активов;

— лица, купившие в 2025 году имущество на сумму свыше 20 000 МРП, в том числе за рубежом.