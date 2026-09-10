Президент принял председателя правления АО «Самрук-Казына»

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о деятельности фонда, выполнении основных производственных и финансовых показателей и реализации крупных инфраструктурных проектов.

Как сообщил Нурлан Жакупов, в 2026 году фонд планирует завершить инвестиционные проекты на 3,2 трлн тенге, в числе которых строительство железнодорожных линий Мойынты — Кызылжар и Дарбаза — Мактаарал, модернизация железнодорожных участков Алтынколь — Жетыген и Бейнеу — Мангистау, строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган, модернизация Алматинской ТЭЦ-2, строительство парогазовой установки в Туркестанской области и гибридной электростанции. Помимо этого, завершается строительство центра обработки данных в Астане и прокладка волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря.

Президенту также было доложено об инвестиционном портфеле фонда. В этом направлении в 2027–2029 гг. запланирована реализация 38 проектов на 21 трлн тенге в сферах энергетики, нефтегазовой отрасли, транспортной и цифровой инфраструктуры.

Кроме того, Нурлан Жакупов отчитался об исполнении социальных проектов. В качестве приоритетов рассматриваются строительство медицинских и социальных объектов, открытие 55 центров для детей с инвалидностью и 46 кабинетов инклюзии, а также развитие спортивной и образовательной инфраструктуры.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по основным направлениям работы фонда.