В ЕАЭС обеспечат полную прослеживаемость движения товаров

Таможенные органы получат доступ к отдельным сведениям бухгалтерского учета компаний и смогут проверять достоверность данных о товарах и хозяйственных операциях.

В ЕАЭС вводят единые типовые требования к учету товаров для уполномоченных экономических операторов. Внедрение такой системы является одним из перспективных направлений таможенного администрирования в рамках ЕАЭС, заявили в комиссии, передает Sputnik.

«Новые требования помогут гармонизировать национальные законодательства, выровнять условия работы для всех УЭО на пространстве ЕАЭС, — отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Сергей Шкляев. — Более того, эти требования закладывают основу для будущего расширения упрощений для операторов».

Главная цель изменений — обеспечить полную прослеживаемость движения товаров. Для этого таможенные органы получат удаленный доступ к отдельным сведениям бухгалтерского учета компаний и смогут проверять достоверность данных о товарах и хозяйственных операциях в режиме онлайн. Взамен бизнес получит значительные упрощения: для добросовестных УЭО минимизируется число документальных проверок и объем таможенного контроля в целом, а сами операции контроля станут проще и быстрее.

Переход на единые стандарты необходим из-за различий в текущей правоприменительной практике стран Союза. Проект поддержали и таможенные органы, и бизнес-сообщество. Чтобы бизнес и государственные службы успели адаптироваться к новым стандартам, предусмотрен поэтапный переход:

— До 1 января 2028 года государства ЕАЭС должны привести свое национальное законодательство в соответствие с типовыми требованиями.

— До 1 января 2029 года действующие операторы обязаны обновить программное обеспечение под новые стандарты учета.

Программа уполномоченного экономического оператора — это международный стандарт партнерства между таможней и бизнесом, направленный на ускорение международной торговли и повышение безопасности цепей поставок. Статус присваивается проверенным компаниям с низким уровнем риска. Одно из ключевых условий для его получения — наличие надлежащей системы учета, которая позволяет сопоставлять данные таможенных деклараций с реальными хозяйственными операциями и обеспечивает таможне доступ к этой информации.

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