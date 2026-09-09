В Казахстане расширяется сеть электрозарядных станций на автомобильных дорогах

На сегодняшний день вдоль основных автомобильных маршрутов страны в 13 регионах Казахстана функционирует 62 электрозарядные станции.

Развитие проекта направлено на создание комфортных условий для владельцев электромобилей при передвижении между регионами. В плане на 2026 год предусмотрено строительство 27 новых автозаправочных станций вдоль автомобильных дорог международного и республиканского значения, которые предусматривают размещения электрозарядных станций. В частности, вдоль трассы «Западная Европа — Западный Китай» планируется установка 7 ЭЗС.

Министерство транспорта совместно с организациями дорожной отрасли и местными исполнительными органами проводит работу с частными инвесторами и владельцами объектов придорожного сервиса по строительству новых объектов и приведению действующих в соответствие с требованиями Национального стандарта.

Сейчас наибольшее количество станций размещено в Алматинской и Жамбылской областях — по 12, в Акмолинской и Карагандинской — по 8. ЭЗС также работают в Атырауской, области Жетісу, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях. В частности, сеть охватывает различные транспортные направления страны. Так на автодороге «Астана — Алматы» функционируют 13 станций, на направлении «Астана — Петропавловск» — 7, на трассе «Алматы — Усть-Каменогорск» — 6.

Особое внимание уделяется развитию зарядной инфраструктуры вдоль международных транспортных коридоров. В частности, вдоль международной автомобильной трассы «Западная Европа — Западный Китай» установлено 19 электрозарядных станций.

Мощность установленных ЭЗС составляет от 60 до 320 кВт, что позволяет владельцам электромобилей планировать поездки по основным республиканским и международным маршрутам.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.