В Курчатове построят электростанцию за 881 млрд тенге

Правительство одобрило инвестсоглашение по строительству электростанции на 700 МВт.

В рамках исполнения поручений Главы государства по развитию угольной генерации правительство РК одобрило соглашение об инвестициях между Министерством энергетики РК и ТОО «ГРЭС Курчатов» по строительству конденсационной электростанции мощностью 700 МВт в г. Курчатове области Абай. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.

Проект станет энергетической основой дальнейшего развития Курчатова. Здесь сосредоточена крупная научная инфраструктура — Национальный ядерный центр, Парк ядерных технологий, исследовательские реакторы, лаборатории и казахстанский термоядерный токамак КТМ.

Стоимость новой станции составляет 881 млрд тенге. Ввод в эксплуатацию двух энергоблоков мощностью по 350 МВт планируется осуществить поэтапно до 2032 года. После ввода в эксплуатацию электростанция сможет вырабатывать до 5 млрд кВт/ч электроэнергии в год. Предусмотрено создание порядка 4,4 тыс. рабочих мест.

Станция будет оснащена современным паросиловым оборудованием, рассчитанным на работу при повышенных параметрах давления и температуры, с применением технологий «чистого угля». Для снижения воздействия на окружающую среду проект включает системы газоочистки, фильтрации выбросов и пылеподавления в соответствии с Экологическим кодексом и требованиями наилучших доступных техник.

Реализация проекта повысит надежность и качество электроснабжения города, а также обеспечит дополнительные генерирующие мощности для дальнейшего развития научной, промышленной и городской инфраструктуры.