ИИ и учеба: что показал Казахстан в исследовании PISA-2025

По итогам анализа результатов PISA-2025 специалисты подготовят рекомендации для дальнейшего улучшения системы образования.

Казахстанские школьники хорошо показали себя в работе с цифровыми технологиями, а также по уровню безопасности в школах. Об этом говорят результаты международного исследования PISA-2025, опубликованные ОЭСР. Как сообщили в Министерстве просвещения, в исследовании участвовало более 22 тысяч 15-летних школьников из 643 школ Казахстана, передает Курсив.

Один из новых разделов PISA посвящен цифровым навыкам. 80% казахстанских школьников учатся проверять и оценивать информацию, созданную искусственным интеллектом. В среднем по странам ОЭСР этот показатель составляет 63%. Еще 85% школьников учатся в школах, где есть правила и рекомендации по использованию цифровых устройств.

Какие баллы получили школьники

В трех основных направлениях PISA казахстанские школьники набрали в среднем: 420 баллов — по естествознанию, 414 — по математике, 385 — по чтению. Результаты по естествознанию и чтению в целом остались на уровне предыдущего исследования PISA-2022. При этом по естествознанию показатель остается выше, чем в 2018 году.

Что еще предстоит улучшить

Исследование показало и проблемы. В частности, необходимо сокращать разницу в результатах между регионами и школами, укреплять базовые знания школьников и повышать качество преподавания.

В Минпросвещения пояснили, что по итогам анализа результатов PISA-2025 специалисты подготовят рекомендации для дальнейшего улучшения системы образования.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.