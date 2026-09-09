Masdar продолжает реализацию проекта ветровой электростанции мощностью 1 ГВт в Казахстане

Общий объем инвестиций оценивается в 1,4 млрд долларов.

Министр энергетики Ерлан Аккенженов провел встречу с заместителем председателя правления по развитию бизнеса и проектов компании Masdar Абдуллой Зайедом и послом Объединенных Арабских Эмиратов в Казахстане Мохамедом Саидом Мохамедом Аль-Арики. На встрече стороны обсудили ход реализации совместного проекта по строительству ветровой электростанции мощностью 1 ГВт с системой накопления энергии в Жамбылской области, а также дальнейшие перспективы сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики.

Проект реализуется в рамках стратегического партнерства Казахстана и Masdar. Общий объем инвестиций оценивается примерно в 1,4 млрд долларов. 29 июня в Жамбылской области состоялась церемония закладки капсулы и официального начала работ на площадке проекта.

Проект предусматривает строительство ветровой электростанции мощностью 1000 МВт с системой накопления энергии мощностью 300 МВт и емкостью 600 МВт/ч. Реализация проекта направлена на увеличение объемов генерации из возобновляемых источников энергии и укрепление энергетической безопасности южных регионов Казахстана.

Стороны отметили важность системы накопления энергии, которая позволит повысить гибкость и устойчивость выработки электроэнергии из возобновляемых источников с учетом изменения погодных условий и динамики потребления. Полный ввод ветровой электростанции мощностью 1 ГВт в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2029 года.

Ерлан Аккенженов отметил, что Казахстан заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества с международными инвесторами и технологическими партнерами в сфере возобновляемой энергетики.

«Партнерство с Masdar способствует развитию возобновляемой энергетики и продвижению Казахстана к углеродной нейтральности. Реализация проекта имеет важное значение для укрепления энергетической безопасности региона, привлечения современных технологий и создания новых возможностей для развития энергетической инфраструктуры», — отметил Министр энергетики.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в продолжении конструктивного взаимодействия и своевременной реализации всех предусмотренных проектом мероприятий.