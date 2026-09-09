Температура хранения вакцин в Казахстане будет отслеживаться онлайн

Главная задача нового цифрового проекта — обеспечить надежный контроль «холодовой цепи» на всем пути вакцины и снизить риск нарушения условий ее хранения и перевозки.

В РК масштабируют цифровую систему контроля «холодовой цепи» вакцин. Температура хранения вакцин будет автоматически отслеживаться с помощью специальных датчиков, а перевозка иммунопрепаратов будет осуществляться через GPS-мониторинг.

Система охватит более 3,5 тысячи объектов по всей стране, от хранения и доставки вакцин на всех этапах, от склада и до медицинской организации, сообщила сегодня на совещании в Министерстве здравоохранения главный государственный санитарный врач РК Сархат Бейсенова.

Сегодня температурный режим контролируется в обязательном порядке. Новая система дополнит действующий контроль: данные с холодильного оборудования будут автоматически поступать на единую цифровую платформу.

При отклонении температуры от установленных параметров специалисты смогут оперативно определить, на каком участке возникла проблема, и принять необходимые меры. При транспортировке вакцин также будет осуществляться GPS-мониторинг специализированного транспорта.

«Холодовая цепь — один из ключевых элементов системы иммунизации. Автоматизация позволит обеспечить постоянный контроль условий хранения и транспортировки вакцин, оперативно реагировать на любые отклонения», — отметила главный госсанврач.

В рамках проекта планируется создать более 21 тысячи точек мониторинга с охватом свыше 3,5 тысячи объектов, а также обеспечить контроль более 800 единиц специализированного транспорта во всех 20 регионах страны.

Параллельно обновляется оборудование для хранения вакцин. За счет средств Пандемического фонда планируется приобрести холодильные камеры, морозильники и порядка 900 холодильников для районного уровня и медицинских организаций.

Напомним — 4 декабря 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.