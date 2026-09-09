Состоялась встреча руководства АО «НК «ҚТЖ» с представителями SIPG и NIZE Intelligent Technology

Стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в сфере цифровизации логистических процессов и модернизации транспортной инфраструктуры.

Председатель правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Елжас Отыншиев в рамках подписанного в г. Шанхае трехстороннего рамочного соглашения о стратегическом сотрудничестве в области цифровизации Среднего коридора и транспортных терминалов Республики Казахстан провел рабочую встречу с генеральным директором Global DTC Ltd Иеонг Уи Тан и вице-президентом Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. (SIPG) и Председателем NIZE Intelligent Technology г-ном Лю Чанманем. В ходе переговоров стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в сфере цифровизации логистических процессов и модернизации транспортной инфраструктуры.

Основное внимание на встрече было уделено нескольким направлениям, в том числе внедрению Terminal Operating System (TOS), рассмотрены практические аспекты интеграции современной операционной системы для оптимизации управления терминалами. Также стороны наметили шаги по реализации следующего этапа цифровой трансформации железнодорожных станций и портов. Кроме того уделили внимание вопросам развития транзитного потенциала, обсуждены стратегические возможности партнерства, направленного на укрепление транспортной инфраструктуры Казахстана и повышение региональной связанности.

Участники встречи выразили уверенность, что совместные ИТ-решения и внедрение передовых технологий позволят значительно повысить эффективность логистических цепочек и ускорить обработку грузов на ключевых маршрутах.