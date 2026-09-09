Бектенов поручил перестроить систему подготовки кадров с учетом цифровизации и потребностей экономики

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК рассмотрели новые подходы к подготовке кадров по рабочим профессиям.

В ходе заседания с докладом о развитии системы технического и профессионального образования выступила министр просвещения Жулдыз Сулейменова. О системе подготовки кадров и партнерстве вузов с колледжами доложил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, о потребности в кадрах рабочих профессий на рынке труда — министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев. Также заслушаны доклады министров промышленности и строительства Ерсайына Нагаспаева, сельского хозяйства — Айдарбека Сапарова, транспорта — Нурлана Сауранбаева, энергетики — Ерлана Аккенженова.

Руководитель правительства акцентировал внимание на закрепленных в новой Конституции ценностях трудолюбия, прогресса и знаний. Главой государства поставлена задача по формированию новой образовательной модели с учетом цифровизации, развития искусственного интеллекта и стремительной технологической модернизации.

В настоящее время в Казахстане действует 763 колледжа, где учатся 556 тыс. студентов. По данным Министерства просвещения, образовательные программы последовательно адаптируются к технологическим изменениям. Только в 2026 году актуализировано свыше 3 тыс. программ по 160 специальностям, внедряются новые направления.

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев доложил, что совокупная потребность экономики в кадрах до 2035 года оценивается в 2,9 млн человек, из них 1,8 млн — специалисты рабочих профессий.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что качественная подготовка квалифицированных специалистов напрямую связана с устойчивостью экономики. Система подготовки кадров должна соответствовать меняющимся требованиям производства: «Глава государства всегда подчеркивает, что каждая отрасль экономики нуждается в специалистах нового типа, способных повышать производительность труда за счет применения современных технологий. Особого внимания требуют рабочие профессии. В современных условиях специалист на любом производстве должен уметь профессионально работать с цифровыми системами управления и применять новые технологии и инструменты искусственного интеллекта для решения практических задач. Именно под эти цели необходимо перестроить действующую систему подготовки кадров».

Руководитель правительства подчеркнул, что система технического и профессионального образования должна обеспечивать быстрый и практико-ориентированный выход новых специалистов на рынок труда. В связи с этим государством уделяется приоритетное внимание развитию системы профтехобразования как ключевому звену подготовки кадров для экономики. На сегодня значительно расширено финансирование этого направления: если ранее за счет бюджета ежегодно в колледжи принималось порядка 93 тыс. студентов, то в текущем году их число выросло до 145 тыс. Размер стипендии увеличен на 50%, финансирование обучения одного студента колледжа — в два раза.

Премьер-министр обратил внимание на важность формирования государственного заказа исходя из подтвержденной потребности экономики в кадрах. При этом финансирование подготовки специалистов должно сопровождаться последующим мониторингом трудоустройства выпускников.

Для опережающего реагирования на изменения рынка труда Министерствам науки и труда поручено до конца текущего года обеспечить полноценный запуск Национального центра трансформации профессий совместно с ведущими компаниями по модели государственно-частного партнерства. При этом необходимо определить конкретный механизм участия работодателей в прогнозировании новых профессий и востребованных компетенций.

Также премьер-министр поручил принять действенные меры по повышению привлекательности колледжей. Образовательные программы должны постоянно модернизироваться на основе спроса рынка труда и населения. Для получения востребованных микроквалификаций необходимо открывать краткосрочные модульные программы. Колледжи должны стать образовательными организациями, куда молодые люди поступают осознанно для получения конкретных профессиональных знаний и навыков.

Особое внимание важно уделить состоянию инфраструктуры технического и профессионального образования. Более 70% действующих организаций ТиПО построены свыше 40 лет назад. Премьер-министр отметил, что Глава государства поручил начать строительство крупных инфраструктурных и социальных объектов. В рамках этой задачи Президентом также одобрены подходы по строительству и комплексной модернизации колледжей. В этой связи Министерству просвещения совместно с заинтересованными государственными органами и акиматами регионов поручено до 1 ноября текущего года внести в правительство программу развития современной инфраструктуры технического и профессионального образования на 2027–2030 годы.

Для преодоления кадрового дефицита и устранения разрыва между системой образования и реальными запросами бизнеса Олжас Бектенов поставил задачу синхронизировать потребности работодателей и отраслевых ассоциаций с возможностями образовательных организаций.

Министерству просвещения совместно с Министерством труда, Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» и акиматами регионов поручено создать в каждом регионе отраслевые кластеры подготовки и независимой сертификации кадров по приоритетным отраслям экономики. Кроме того, для формирования государственного заказа в колледжах необходимо определить точное количество рабочих мест с учетом конкретных потребностей регионов и создаваемых высокотехнологичных производств.

Министерствам труда, просвещения, науки совместно с акиматами регионов поручено выстроить системную аналитическую работу по ежегодному прогнозированию видов и количества рабочих мест на производствах. Прогноз должен постоянно актуализироваться и размещаться на базе информационной системы Enbek.kz.

Общая координация закреплена за первым заместителем премьер-министра Нурлыбеком Налибаевым.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.