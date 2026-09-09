200 правонарушений выявлено с помощью камер видеонаблюдения в Туркестанской области

Порядок на улицах, безопасность дорожного движения и соблюдение требований закона в общественных местах находятся на постоянном контроле полицейских.

В Туркестанской области камеры видеонаблюдения, подключенные к центру оперативного управления, работают круглосуточно. В Сайрамском районе с их помощью выявлено 200 правонарушений, по каждому из которых приняты меры в соответствии с законодательством.

Большинство выявленных правонарушений связано с нарушениями правил благоустройства и дорожного движения. Так, выявлено около 50 фактов нарушения гражданами правил благоустройства, по каждому из которых приняты законные меры.

Кроме того, выявлено 32 водителя, управлявших автомобилями с тонированными стеклами, светопропускание которых не соответствовало установленным требованиям. Также выявлено 11 нарушителей правил дорожного движения и девять водителей, проехавших на запрещающий сигнал светофора. В отношении всех нарушителей приняты меры.

В поле зрения камер видеонаблюдения попадают и мелкие правонарушения в общественных местах. Так, на одной из улиц села Манкент выявлен местный житель, перешедший дорогу в неположенном месте. Всего было зарегистрировано 25 подобных правонарушений, по которым приняты меры.

Статистика за неделю показывает, что видеонаблюдение является не только эффективным инструментом контроля, но и действенным механизмом профилактики правонарушений. Благодаря камерам обеспечиваются контроль за соблюдением требований законодательства и своевременное установление лиц, совершивших правонарушения.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.