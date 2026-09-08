Казахстан создаст международную группировку из девяти спутников к 2030 году

Международный форум Space Days Kazakhstan 2026 стартовал в Астане.

В Астане на площадке Nazarbayev University стартовал международный форум Space Days Kazakhstan 2026, объединивший представителей государственных органов, международных организаций, космических агентств, научного сообщества, технологических компаний и инвесторов.

Форум посвящен международной повестке дня в сфере космоса, новым технологиям космической индустрии и их применению в целях устойчивого развития, а также развитию глобального сотрудничества в космической отрасли. В рамках форума рассматриваются вопросы развития международного космического туризма и перспективы будущего мировой космической отрасли.

Работа форума началась с пленарной сессии. С приветственным словом к участникам обратился заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев.

«Три ключевых приоритета — данные, технологии и люди позволят Казахстану создавать конкурентоспособные космические продукты и услуги. Именно с этой целью мы выступили с инициативой проведения международного форума Space Days Kazakhstan. Этот форум только начинает свою историю, и мы ожидаем от него практических результатов, конкретных договоренностей и новых совместных проектов. Мы намерены сделать Space Days Kazakhstan традиционной международной площадкой, последовательно расширяя масштаб форума и укрепляя его авторитет в мировом космическом сообществе», — отметил Жаслан Мадиев.

Глава МИИЦР РК также подчеркнул, что для Казахстана космос должен служить интересам всего человечества, оставаться пространством мирного сотрудничества, объединять государства вокруг общих целей и приносить пользу всем странам и народам. При этом космические технологии должны иметь практическое применение и способствовать развитию экономики, повышению эффективности государственного управления и улучшению качества жизни граждан.

К 2030 году планируется создать международную группировку дистанционного зондирования Земли из девяти спутников. В нее войдет шесть спутников Казахстана, а также космические аппараты Монголии, Республики Конго и Нигерии. Он подчеркнул открытость Казахстана к сотрудничеству с новыми партнерами и отметил возможность дальнейшего расширения группировки до 14 спутников.

Кроме того, Казахстан ведет работу по замене спутника KazSat-3 новым космическим аппаратом KazSat-3R. Это позволит обеспечить устойчивость национальной системы спутниковой связи и ее соответствие современным технологическим требованиям.

Напомним — 21 мая 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.