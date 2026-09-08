Проверка мобильных переводов вынудила 17 тыс. казахстанцев стать ИП

В Комитете госдоходов поделились предварительными результатами проверки мобильных переводов физлиц на основе данных самих банков.

Комитет госдоходов направил 115 тыс. казахстанцев уведомления о превышении лимита по итогам проверки мобильных переводов. 17 тыс. из них после этого официально зарегистрировались в качестве предпринимателей. Напомним, подозрения со стороны налоговой вызывают наличие переводов от более 100 разных лиц ежемесячно в течение трех месяцев подряд на сумму свыше 12 МЗП (около 1 млн тенге), передает Курсив.

Всего по итогам таких проверок на текущий момент уведомления направили 115 тыс. физлиц, по которым возникли подозрения в ведении скрытой предпринимательской деятельности. Из них 17 тыс. предоставили пояснения по уведомлениям и зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей.

При этом в налоговой отметили, что само по себе уведомление по итогам сверки данных о банковских переводах не означает, что человек попал под проверку налоговой. Цель сообщения — предоставить физлицам возможность обстоятельно объяснить ситуацию и при необходимости зарегистрировать предпринимательскую деятельность в установленном порядке. Проверки начнутся только после того, как попавшие под подозрение лица сдадут декларации о доходах. В настоящее время меры административного воздействия, взыскания либо иные ограничительные меры в отношении физических лиц, соответствующих установленным критериям, не применяются.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.