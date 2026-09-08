Казахстан и Китай запустили цифровую платформу для торговли зерном

Первым практическим результатом работы платформы стало заключение контракта на поставку 24 тыс. тонн льна.

Казахстан и Китай запустили совместную цифровую платформу для торговли зерном и сельскохозяйственной продукцией. Новый инструмент создает прямой канал взаимодействия между экспортерами и китайскими покупателями. Запуск платформы состоялся в рамках участия казахстанской делегации в 8-й Китайской конференции по торговле зерном. В мероприятии приняла участие вице-министр сельского хозяйства Назгуль Хатепова. Совместная платформа создана на базе Национальной интернет-платформы торговли зерном КНР, объединяющей порядка 50 тыс. сельскохозяйственных предприятий. Оператором является Центр координации зерновой торговли при Государственном управлении по продовольственным и стратегическим резервам КНР (NAFRA).

Новый цифровой инструмент позволит компаниям двух стран осуществлять торговые операции в онлайн-формате, напрямую взаимодействовать с потенциальными партнерами и заключать сделки без лишних посреднических звеньев. Торговля может проводиться как посредством конкурентных процедур, так и в формате прямых переговоров. На платформе предусмотрены открытые аукционы, торги по приглашению, сделки по договоренности и по фиксированной цене.

Первым практическим результатом работы платформы стало заключение контракта на поставку 24 тыс. тонн льна.

Для повышения надежности и прозрачности операций предусмотрены механизмы гарантийного обеспечения, онлайн-расчетов, независимой инспекции и урегулирования споров. Это должно сделать экспортные сделки более оперативными и предсказуемыми, в том числе с точки зрения ценообразования.

«Сегодня на торговой платформе уже зарегистрированы 35 казахстанских компаний. Уже заключены сделки на экспорт 24 тыс. тонн льна масличного. Это подтверждает высокий интерес китайских партнеров к казахстанской агропродукции. На первом этапе через платформу будет осуществляться торговля зерновыми и масличными культурами, а также растительным маслом и продукцией масложировой отрасли. В дальнейшем перечень товаров может быть расширен с учетом спроса китайского рынка. Уверена, что ее использование позволит расширить рынки сбыта, увеличить объемы поставок отечественной продукции и укрепить аграрное сотрудничество между нашими странами», — отметила Назгуль Хатепова.

Министерство сельского хозяйства продолжит работу по расширению доступа отечественных производителей к внешним рынкам, увеличению экспортных возможностей и внедрению современных цифровых инструментов в аграрную торговлю.