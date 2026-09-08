Банки станут налоговыми агентами для самозанятых

Проект находится на публичном обсуждении до 25 сентября 2026 года.

Проект закона о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс наделяет банки функциями налогового агента для самозанятых. Банки будут сами удерживать и перечислять ИПН и социальные платежи с доходов самозанятых, полученных безналичным путем, передает Uchet.kz.

Проект дополняет перечень налоговых агентов по самозанятым. Сейчас таким агентом признается только оператор интернет-платформы, через которую самозанятый принимает оплату. Проект добавляет к ним банковские организации.

Оба будут признаваться налоговыми агентами и удерживать платежи по разным каналам дохода: операторы интернет-платформ — с доходов, полученных с использованием интернет-платформ, а банки — с доходов, полученных путем безналичных расчетов.

Налоговые агенты будут удерживать и перечислять ИПН и социальные платежи, предусмотренные Социальным кодексом и Законом «Об обязательном социальном медицинском страховании». Обязанность закрепляют через новую редакцию нормы о налоговом агенте (подпункт 13 статьи 3 Налогового кодекса), которая прямо относит к его функциям удержание и перечисление не только налогов, но и социальных платежей.

Проект обязывает оператора интернет-платформы и банки обеспечить интеграцию интернет-платформы со специальным мобильным приложением. Это нужно, чтобы по выполненным работам и оказанным услугам самозанятого формировался и выдавался чек мобильного приложения.

Проект предлагает ввести закон в действие с 1 января 2027 года. Исключение — отдельные положения по статьям 210, 286 и 490 Налогового кодекса, которые планируют ввести с 1 января 2035 года.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.