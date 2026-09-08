Локальные казахстанские карточки вытесняют международных гигантов?

Карточный рынок РК уже нельзя рассматривать только через призму международных платежных систем - локальные решения заняли значительную часть внутреннего оборота.

Локальные платежные системы за последние годы заняли заметное место на карточном рынке Казахстана. Причем особенно сильны их позиции не столько по количеству используемых карт, сколько по объему проводимых через них операций. Еще в июле 2016 года в Казахстане использовалось 320,9 тыс. платежных карточек локальных систем, на которые приходилось 4,1% от общего количества использованных карт. В 2017-м и 2018-м их доля была минимальной, однако с 2019 года начался быстрый рост. Тогда показатель достиг 18,8%, в 2020-м — 31,8%, а уже в 2021-м он превысил 40%. После этого доля оставалась более 40% и в июле 2026 года достигла 42,7%. Количество использованных карт локальных систем составило 17,3 млн, против 16,9 млн годом ранее, передает Ranking.kz.

При этом крупнейшей отдельной платежной системой по количеству использованных карт остается Visa International. В июле 2026 года было использовано 20,5 млн карт Visa, против 17,3 млн карт локальных систем. На Mastercard Inc. пришлось 2,5 млн использованных карт, на UnionPay International — 295,3 тыс. карт. За год количество использованных карт Visa увеличилось на 492,2 тыс., число карт локальных систем — на 394,5 тыс. В то же время показатель у Mastercard сократился с 3,1 млн до 2,5 млн, а у UnionPay — с 401,2 тыс. до 295,3 тыс. Таким образом, международные системы по совокупному количеству используемых карт все еще опережают локальные. При этом одна только Visa также превосходит их по этому показателю.

Совсем иначе выглядит структура оборота по картам. В январе–июле 2020 года на локальные системы приходилось 11,1 трлн тг, или 45,2% от всего оборота по платежным карточкам, выпущенным казахстанскими эмитентами. Уже в 2021-м их доля превысила половину и достигла 60,8%, в 2022-м — 66%, а в 2023–2026 годах она находилась в диапазоне от 69,4% до 69,9%. За январь–июль 2026-го через локальные системы прошло 86,7 трлн тг, что соответствует 69,6% всего карточного оборота.

Общий оборот по платежным карточкам, выпущенным казахстанскими эмитентами, за январь–июль 2026-го увеличился на 4,4%, составив 124,7 трлн тг, против 119,5 трлн тг годом ранее. Оборот по картам локальных систем вырос на 3,8%. У Visa показатель увеличился на 6,7%, до 30,2 трлн тг, у Mastercard — на 2,8%, до 7,3 трлн тг. Оборот по картам системы UnionPay, напротив, сократился с 490,2 млрд тг до 404,2 млрд тг.

Еще более заметные позиции локальные системы занимают именно в безналичных платежах. В январе–июле 2020 года через них безналичным способом прошло 11 трлн тг, что составило 69,8% всего объема безналичных платежей по платежным карточкам, выпущенным казахстанскими эмитентами. В 2021 году их доля выросла до 78,2%, а в 2022-м — до 78,6%. После этого показатель постепенно уменьшился: до 77,9% в 2023 году, до 77,3% в 2024-м, до 76,3% в 2025-м и до 74,8% в январе–июле 2026 года. При этом сам объем операций продолжал увеличиваться, достигнув 82,1 трлн тг.

Уменьшение доли локальных систем связано не с сокращением их безналичного оборота, а с более быстрым ростом объема таких операций по картам международных систем. За год безналичные платежи по картам локальных систем увеличились на 3,5%. У Visa рост составил 13,2%, до 21,4 трлн тг, у Mastercard — 9,3%, до 5,9 трлн тг. В результате международные системы постепенно увеличивают свои доли безналичного оборота, хотя разрыв остается значительным: на локальные системы по-прежнему приходится 74,8% его объема.

Сам карточный рынок при этом становится все более безналичным. За январь–июль 2026 года объем безналичных операций по платежным карточкам, выпущенным казахстанскими эмитентами, составил 109,7 трлн тг, а объем выдачи наличных — 14,9 трлн тг. Таким образом, на безналичные операции пришлось 88% от всего карточного оборота, против 86,9% годом ранее.

При этом позиции локальных систем постепенно усиливаются и в снятии наличных. В январе–июле 2020 года на них приходилось только 1,7% от всего объема выдачи наличных по платежным карточкам, выпущенным казахстанскими эмитентами, в 2022-м — уже 10,3%, в 2024-м — 23,6%, а в январе–июле 2026 года — 31,1%. За последний год объем снятия наличных по картам локальных систем увеличился с 4,2 трлн до 4,7 трлн тг.

По карточкам международных систем динамика была обратной. С картами Visa за январь–июль 2026-го сняли 8,7 трлн тг (против 9,4 трлн тг годом ранее), с картами Mastercard — 1,3 трлн тг (против 1,7 трлн тг), с картами UnionPay — 214,8 млрд тг (против 287,8 млрд тг).

При этом рост доли локальных систем в выдаче наличных не меняет их преимущественно безналичный характер. Из 86,7 трлн тг общего оборота по карточкам локальных систем за январь–июль текущего года на безналичные операции пришлось 82,1 трлн тг, или 94,6%. Для сравнения: по картам Visa безналичные платежи заняли 71% оборота, по картам Mastercard — 81,5%. Таким образом, большая доля карт локальных систем в общем карточном обороте во многом связана именно с безналичными расчетами.

Развитие собственных платежных решений в Казахстане при этом уже выходит за рамки карточного рынка. С 19 июля 2026 года в стране заработала межбанковская система мобильных платежей с единым QR. Она позволяет клиенту одного банка оплачивать покупки через QR независимо от того, в каком банке обслуживаются покупатель и продавец, а оператором выступает Национальная платежная корпорация Национального банка РК. По данным НБК, развитие этой инфраструктуры направлено, в числе прочего, на повышение доступности платежей, развитие конкуренции и укрепление технологической независимости платежной инфраструктуры страны.

Итак, карточный рынок Казахстана уже нельзя рассматривать только через призму международных платежных систем. Локальные решения заняли значительную часть внутреннего оборота, особенно в безналичных расчетах, а развитие единого QR дополнительно расширяет собственную платежную инфраструктуру страны. При этом международные системы продолжают играть заметную роль, прежде всего за счет Visa International.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.