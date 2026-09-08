КГД открыл данные о должниках через API

Оцифровка дел и автоматизация взаимодействия участников в перспективе позволят автоматически выявлять признаки преднамеренного банкротства.

Комитет государственных доходов запустил открытые API-сервисы с данными о процедурах банкротства и реабилитации. Через них можно получить списки банкротов, объявления о возбуждении дел и реестр требований кредиторов. Сервисы работают на новом портале Комитета государственных доходов. Они дают доступ к спискам должников, признанных банкротами, а также тех, к кому применили реабилитационную процедуру или ликвидацию без возбуждения банкротства, передает Uchet.kz.

Отдельно публикуют списки индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, чью реабилитационную процедуру суд прекратил.

Через API также доступны объявления о возбуждении дел о банкротстве и реабилитации с порядком заявления требований кредиторами, объявления о признании должника банкротом и его ликвидации, уведомления о собраниях кредиторов и реестр требований кредиторов.

За последние три года процедуры реабилитации и банкротства перевели в электронный формат в информационной системе ИСНА. Прежде их вели только на бумаге. В системе оцифровали более 6 тысяч дел и обработали свыше 30 тысяч документов. Это ускорило рассмотрение процедур и сделало их прозрачнее.

Электронный документооборот снижает административную нагрузку и уменьшает число ошибок из-за человеческого фактора. Открытые API повышают прозрачность процедур.

Оцифровка дел и автоматизация взаимодействия участников в перспективе позволят автоматически выявлять признаки преднамеренного банкротства. В ДГД называют эту задачу приоритетной.