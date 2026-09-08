Стейблкоины: как операторам покупать валюту по новым правилам Нацбанка

Постановление вводится в действие c 14 сентября.

Постановлением правления Национального банка Республики Казахстан внесены изменения и дополнение в постановление от 30 марта 2019 года № 40 «Об утверждении правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан», передает Uchet.kz.

Для юридических лиц, которые выпускают и обращают стейблкоины в рамках особого режима регулирования, установлен отдельный порядок покупки и перевода иностранной валюты по операциям с такими цифровыми активами.

Порядок распространяется на юридических лиц — резидентов, которые входят в особый режим регулирования, введенный решением правления Национального банка, и занимаются выпуском и обращением стейблкоинов. Так называют цифровые финансовые активы, обеспеченные деньгами. Для остальных участников валютного рынка сохраняется общий порядок покупки иностранной валюты.

Перевод оператором стейблкоинов безналичной иностранной валюты на счета в иностранном банке или иностранной финансовой организации относится к целям, связанным с исполнением обязательств в иностранной валюте. Так квалифицируется перевод для погашения цифровых активов, обеспеченных деньгами, которые использовали во исполнение валютного договора по экспорту или импорту.

При покупке безналичной иностранной валюты за национальную валюту на сумму сверх порогового значения оператор стейблкоинов представляет в уполномоченный банк информацию по учетным номерам валютных договоров по экспорту или импорту. Копию валютного договора при этом прикладывать не нужно.

Одновременно оператор дает банку указание продать неиспользованную валюту. Если купленную валюту не используют по заявленной цели в течение десяти рабочих дней со дня покупки, банк продает ее за национальную валюту в течение последующих трех рабочих дней.

Для остальных юридических лиц порядок другой. Они прикладывают к заявке копию валютного договора, во исполнение которого покупают валюту, и дают банку такое же указание о продаже неиспользованной валюты.

Уполномоченный банк сверяет учетные номера валютных договоров по экспорту или импорту с информацией из цифровой системы Национального банка. Так банк подтверждает цель и сумму покупки иностранной валюты и учитывает ранее совершенные покупки.

Общая сумма покупок иностранной валюты по одному валютному договору не может превышать сумму этого договора.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.