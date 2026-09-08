Цифровизацию таможенных операций обсудили на Восточном экономическом форуме

Обмен информацией по единым правилам и в единых форматах позволит заранее оптимизировать ресурсы таможенных органов и ускорить движение товаров через таможенную границу.

О проводимой в странах Евразийского экономического союза цифровой трансформации таможенного администрирования для ускорения и повышения прозрачности внешнеторговых потоков рассказал министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Сергей Шкляев на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

В ходе сессии «Электронный документооборот: что дальше? Платформизация рынка грузовых перевозок» министр ЕЭК сообщил: «Мероприятия по совершенствованию таможенной сферы в Союзе, предусмотренные Декларацией „Евразийский экономический путь“, направлены на формирование единого стандарта таможенного администрирования, совершенствование таможенных информационных технологий и расширение информвзаимодействия между таможенными органами, а также на развитие таможенной инфраструктуры в целях формирования общего транспортно-логистического пространства. Темам развития международных транспортных коридоров и взаимодействия с торговыми партнерами уделялось внимание и на пленарном заседании форума с участием Президента РФ».

При этом Сергей Шкляев отметил важность реализации общих процессов в таможенной сфере, подчеркнув необходимость обеспечения юридической значимости передаваемой информации.

Отдельный акцент он сделал на вступившем в силу в конце июня текущего года Соглашении о единой системе таможенного транзита ЕАЭС, к которому могут присоединяться страны, не входящие в Союз.

«Единая электронная транзитная декларация, взаимное признание результатов таможенного контроля и отслеживание перемещения товаров в режиме реального времени с применением электронных навигационных пломб — ключевые элементы единой транзитной системы, которые будут способствовать развитию транзитного потенциала в ЕАЭС и повышению эффективности таможенного контроля», — отметил Сергей Шкляев.

Комиссия совместно с государствами ЕАЭС разрабатывает международные договоры, которые определяют порядок обмена информацией с таможенными службами государств, не входящих в Союз. Значимый прогресс в этой работе достигнут с Китаем, Вьетнамом и Узбекистаном.

«Обмен информацией с нашими торговыми партнерами по единым правилам и в единых форматах позволит заранее оптимизировать ресурсы таможенных органов и в конечном счете ускорить движение товаров через таможенную границу», — убежден министр ЕЭК.

На полях ВЭФ Сергей Шкляев провел рабочую встречу с представителями объединения малого и среднего предпринимательства «Опора России», где рассказал о перспективах совершенствования таможенного регулирования в Союзе и ответил на актуальные вопросы, возникающие в таможенной сфере при осуществлении внешнеэкономической деятельности.