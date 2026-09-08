NCALayer обновили: на PDF можно поставить видимую подпись

Чтобы новые возможности заработали, необходимо обновить NCALayer до актуальной версии на сайте НУЦ РК.

НУЦ РК обновил приложение NCALayer - в нем добавили новые форматы электронной цифровой подписи и возможность ставить видимую подпись прямо на PDF-документе, передает Uchet.kz.

В приложение добавили подписание и проверку подписи в форматах CAdES, XAdES и PAdES уровней B, T, LT и LTA. Для формата PAdES видимую подпись можно разместить прямо на документе, в том числе с логотипом.

В меню NCALayer появился проводник хранилища электронных ключей. Улучшили и поддержку скринридеров (программ, которые озвучивают содержимое экрана для незрячих пользователей).