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    NCALayer обновили: на PDF можно поставить видимую подпись

    Чтобы новые возможности заработали, необходимо обновить NCALayer до актуальной версии на сайте НУЦ РК.

    8 сентября 2026 09:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    НУЦ РК обновил приложение NCALayer - в нем добавили новые форматы электронной цифровой подписи и возможность ставить видимую подпись прямо на PDF-документе, передает Uchet.kz.

    В приложение добавили подписание и проверку подписи в форматах CAdES, XAdES и PAdES уровней B, T, LT и LTA. Для формата PAdES видимую подпись можно разместить прямо на документе, в том числе с логотипом.

    В меню NCALayer появился проводник хранилища электронных ключей. Улучшили и поддержку скринридеров (программ, которые озвучивают содержимое экрана для незрячих пользователей).

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