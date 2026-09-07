Ботагоз Касабек назначена председателем совета директоров в ЦЭФ

Digital Qarjy развивает и сопровождает государственные информационные системы в сфере финансов, включая инфраструктуру электронных госзакупок.

В конце прошлой недели решением единственного акционера в лице Министерства финансов РК Ботагоз Касабек была официально назначена председателем совета директоров АО «Центр электронных финансов» (Digital Qarjy). В рамках новой должности Ботагоз Касабек также стала председателем Комитета по стратегическому планированию и вошла в состав двух других комитетов — по кадрам и вознаграждениям, а также по аудиту.

«Я не „зашла на новое место“, а продолжаю работу в Совете, где раньше отвечала за аудит, будучи Независимым директором в Совете директоров. Разница в роли принципиальная. Комитет смотрит вглубь рисков. Председатель Совета отвечает за то, чтобы у компании была ясная стратегия, работающий контроль и совет, который задает правильные вопросы правлению — вовремя, а не постфактум, — говорит Ботагоз Касабек. — я знаю контур изнутри: где сильная архитектура, где нужна дисциплина процессов, где нельзя подменять цифровую витрину реальной управляемостью».

В своем обращении Ботагоз Касабек выделила три ключевые вещи, которые невозможно делегировать: прозрачность принимаемых решений; качество контроля за процессами; уважение к людям, которые обеспечивают работу национальных систем в режиме 24/7. Она особо подчеркнула важность того, чтобы цифровизация оценивалась «не количеством модулей, а качеством решений для бизнеса и государства», а Совет директоров выступал реальным органом стратегии и надзора, а не декорацией к операционной деятельности.

Ботагоз Касабек имеет значительный управленческий опыт за рамками ЦЭФ. Она является членом попечительного совета ОФ УРГС «Алма», занимает пост независимого директора в совете директоров АО «ГИС Центр» и выступает советником в Kazaerospace.

АО «Центр электронных финансов» (Digital Qarjy) — компания Министерства финансов РК, которая развивает и сопровождает критическую государственную IT-инфраструктуру, включая систему электронных государственных закупок.

— Год создания компании: 1978

— Исторический опыт: 46 лет внедрения технологий и трансформации бизнес-процессов.

— Нагрузка ЭГЗ: более 20 000 обученных работе с системой пользователей ежедневно.

— Коммерческая деятельность: Компания ведет 4 коммерческих проекта.

Ежедневно через высоконагруженные системы ЦЭФ проходят государственные закупки, цифровые финансы и сервисы для тысяч заказчиков и поставщиков по всему Казахстану.