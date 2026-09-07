При каких условиях цифровой тенге выйдет в розницу, рассказал Сулейменов

Пока было решено сконцентрироваться на эффективности использования бюджетных средств.

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов рассказал, могут ли в будущем распространить прослеживаемость и программируемость цифрового тенге на обычные деньги граждан. Тимур Сулейменов отметил, что в мире цифровые валюты используются по-разному. Некоторые центральные банки используют их в розницу, то есть — как электронные деньги. Другие страны, как и Казахстан, используют их в большей степени для отслеживания денег налогоплательщиков, передает Zakon.kz.

«У нас безналичные платежи и так хорошо развиты без участия государства, поэтому мы в розницу не пошли. Зачем нам составлять конкуренцию? Мы решили сконцентрироваться на эффективности использования бюджетных средств», — добавил он.

Законодательные поправки были приняты в законах «О платежах» и «О Национальном банке», цифровой тенге при желании можно использовать и в розницу.

«Для этого должны появиться рыночные продукты, например, какой-то банк должен сказать: „Мы хотим цифровой тенге. Проведите для нас эмиссию цифрового тенге, а дальше мы будем его использовать“. То есть у нас нет необходимости, извиняюсь, „впихивать“ цифровой тенге, если его не хотят, и в рознице на него нет особого спроса. Если кто-то придет с таким запросом, конечно же, мы эмитируем цифровой тенге. Дальше это уже будет вопрос спроса», — пояснил глава Нацбанка.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.