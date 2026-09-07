ҚР ІІМ Камбоджа ІІМ делегациясына заманауи цифрлық шешімдерді таныстырды
Кездесу тәжірибе алмасу, екі елдің құқық қорғау органдары арасындағы өзара іс-қимылдың перспективаларын талқылау үшін маңызды алаң болды.
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Басқару академиясында Камбоджа Ішкі істер министрлігінің делегациясына ішкі істер органдарының қызметінде қолданылатын заманауи цифрлық шешімдер мен инновациялық технологиялар таныстырылды.
Шетелдік әріптестерге смарт-бейдждер, роботтандырылған кешендер, оның ішінде робот-ит, сондай-ақ ел полициясына енгізілген өзге де әзірлемелер көрсетілді.
Қонақтарға қоғамдық және жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуде, құқық бұзушылықтардың алдын алуда және оларды ашуда, сондай-ақ полиция қызметкерлерінің жұмыс тиімділігін арттыруда заманауи технологияларды қолдану мүмкіндіктері таныстырылды.
Іс-шара барысында оқиғаларға жедел ден қоюға, келіп түсетін ақпаратты талдауға және азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін цифрлық құралдарды қолдануға ерекше назар аударылды.
Заманауи технологияларды енгізу — Ішкі істер министрлігі жұмысының маңызды бағыттарының бірі. Бұл бағыт «Заң мен тәртіп» қағидатын қамтамасыз етуге, азаматтардың құқықтарын қорғауға және қоғамдық қауіпсіздік деңгейін арттыруға бағытталған.