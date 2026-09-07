Өңірлік форумдардың басталуы: Көкшетауда кибермәдениет пен ақпараттық қауіпсіздік мәселелері талқыланды
Көкшетауда өткен іс-шара еліміздің барлық өңірлерінде цифрлық мәдениет пен қауіпсіздікті жүйелі түрде нығайтуға бағытталған өңірлік Киберқауіпсіздік айлығына қуатты бастау берді.
Көкшетау қаласындағы Абай Мырзахметов атындағы университетте республикалық Киберқауіпсіздік айлығы аясында кибермәдениет, ақпараттық қауіпсіздік және дербес деректерді қорғау мәселелеріне арналған ауқымды форум-семинар өтті. Көкшетау республикалық іс-шаралар сериясын алғаш болып ашты.
Ауқымды іс-шараны Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігінің Ақпараттық қауіпсіздік комитеті Ақмола облысының әкімдігі және облыстық цифрландыру басқармасымен бірлесіп, Aqmola Hub-тың белсенді қолдауымен ұйымдастырды.
Іс-шараға қатысушыларға Ақмола облысы әкімі аппаратының басшысы Ержан Жұмабеков пен Ақпараттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Талғат Мұстағұлов құттықтау сөз сөйледі. Олар цифрландыру үдерісінің қарқынды дамуы жағдайында ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және дербес деректерді қорғау технологиялық шешімдерден бастап әр азаматтың цифрлық сауаттылығын арттыруға дейінгі кешенді тәсілді талап ететінін атап өтті.
Іскерлік бағдарлама сарапшылардың баяндамаларымен жалғасты. Ақпараттық қауіпсіздік комитетінің жетекші сарапшылары Айдынхан Қайратов пен Дана Мұқанбедиева, Smart Aqmola басшысының орынбасары Олжас Кәми және ЦАРКА өкілі Айдар Жұбандықов ұлттық киберқауіпсіздік, цифрлық гигиена ережелері және жеке деректерді қорғау мәселелерін қамтыды.
Форум жергілікті атқарушы органдар мен квазимемлекеттік сектордың бейінді мамандарына арналған практикалық воркшоппен қорытындыланды. Оның барысында сарапшылар киберинциденттерге ден қою бойынша нақты кейстерді талдады.