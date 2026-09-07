Network School Астанада ресми түрде іске қосылды
Бұл әлемнің түкпір-түкпірінен кәсіпкерлерді, инженерлерді, зерттеушілерді және технологиялық өнім жасаушыларды біріктіретін халықаралық технологиялық қоғамдастық ресми жұмысын бастады.
Ресми ашылу шарасы Астанадағы Alem.ai халықаралық жасанды интеллект орталығында Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары — жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиевтің, Astana Hub халықаралық инновациялық кластерінің, «Астана» халықаралық қаржы орталығының, Superteam Kazakhstan және елдің технологиялық қоғамдастығының қатысуымен өтті.
Network School Kazakhstan жаһандық технологиялық экожүйе мен Қазақстанның талантты мамандары арасындағы байланыстырушы буынға айналады. Жоба елге халықаралық кәсіпкерлерді, инженерлерді және технологиялық командаларды тартуға бағытталған, сонымен қатар қазақстандық мамандар үшін оқудан және кәсіби ынтымақтастықтан бастап өнім әзірлеу мен компания құруға дейінгі жаңа мүмкіндіктер жасайды.
Network School негізін қалаушы Балаж Шринивасан — технологиялық кәсіпкер әрі инвестор, Coinbase компаниясының бұрынғы техникалық директоры және Andreessen Horowitz венчурлық қорының бас серіктесі, The Network State кітабының авторы.
«Қазақстанда мықты инженерлік әлеует, заманауи цифрлық инфрақұрылым және технологиялық кәсіпкерлерге ашық орта бар. Біз мұнда үлкен мүмкіндіктерді көріп отырмыз және Қазақстан Республикасымен тығыз ынтымақтастыққа сенім артамыз», — деп атап өтті Network School негізін қалаушы Балаж Шринивасан.
Network School — бірлескен өмір сүру, жұмыс, оқу және технологиялық жобаларды дамыту бір ортаға біріктірілген халықаралық қоғамдастықтың жаңа форматы. Қатысушылар жұмыс кеңістіктеріне, білім беру бағдарламаларына, спорт инфрақұрылымына, іс-шараларға және мамандардың халықаралық желісіне қолжетімділік алады.
Жоба технологиялық компаниялар мен командаларға да бағытталған. Network School алаңында конференциялар, хакатондар, жұмыс сессиялары және ұзақ мерзімді командалық бағдарламаларды өткізуге болады. Сонымен қатар балалы отбасыларға арналған жеке бағыт қарастырылған. Бұл қатысушыларға кәсіби қызметті, білім алуды және отбасылық өмірді үйлестіруге мүмкіндік береді.
Network School Kazakhstan-ның іске қосылуы, жоба мен Қазақстан Республикасы Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі арасындағы ынтымақтастықтың жалғасы болды. Бұған дейін тараптар жасанды интеллект, инновациялар, технологиялық кәсіпкерлік және адами капиталды дамыту саласындағы ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойған болатын.
Қазақстан іске қосу үшін мықты инженерлік әлеуеті, заманауи цифрлық инфрақұрылымы және технологиялық кәсіпкерлер мен халықаралық компанияларға арналған экожүйенің жүйелі дамуы негізінде таңдалды.
Network School Kazakhstan білім беру және кәсіпкерлік бағдарламаларын дамытып, халықаралық конференциялар мен хакатондар өткізіп, технологиялық командаларды қолдап және елге жаһандық мамандарды, компаниялар мен инвестицияларды тартуға ықпал етеді.
Ұзақ мерзімді болашақта жоба цифрлық экономиканы физикалық инфрақұрылыммен біріктіретін халықаралық технологиялық қоғамдастықтардың жаңа модельдерін сынау алаңына айнала алады. Network School-дың іске қосылуы Қазақстанның жасанды интеллект, цифрлық технологиялар және жаһандық технологиялық кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған стратегиялық бағытын толықтырады.
Network School — Баладжи Шринивасан негізін қалаған халықаралық технологиялық қауымдастық. Жоба өмір сүруге, қашықтан жұмыс істеуге, білім алуға, стартаптарды дамытуға және іс-шаралар өткізуге арналған инфрақұрылымды біріктіреді. Network School кәсіпкерлерге, инженерлерге, зерттеушілерге, технологиялық командаларға, қашықтан жұмыс істейтін мамандарға және отбасыларға бағытталған.