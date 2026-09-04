Анонс: неделя ЦОД и облачных технологий в Астане

В этом году форум проводится в Астане впервые.

С 5 по 8 октября 2026 года пройдет Data Center & Cloud Kazakhstan Week — четыре дня для тех, кто проектирует, строит и эксплуатирует дата-центры, развивает облачные технологии и цифровую инфраструктуру Казахстана. В Астане мероприятие проходит впервые.

Основная задача серии мероприятий в рамках недели Data Center & Cloud Kazakhstan — обмен знаниями и наилучшим опытом в области проектирования, построения и эксплуатации ЦОДов, услуг на их базе, а также профессиональное обучение в области ЦОДов и облачных технологий.

Мероприятие пройдет с 5 по 8 октября 2026 года.

Программа рассчитана на четыре дня, в которых объединены отраслевой форум, практические семинары и профессиональное обучение:

— 5 октября — день практических семинаров. На семинарах будет рассмотрен опыт реализации проектов в области ЦОД и облачных технологий.

— 6 октября — 9-й ежегодный форум Data Center & Cloud Kazakhstan. Это крупнейшее в Казахстане профессиональное мероприятие в области ЦОД и облачных сервисов. В рамках насыщенной программы форума пройдут три дискуссии: «AI в Казахстане: потребности, препятствия и перспективы», «Отрасль инфраструктурного облачного провайдинга РК после 2030 года», «ЦОД для AI. Технологии и практика», а также беседа с экспертами по эксплуатации ЦОД.

— 7–8 октября — обучающий тренинг «Построение и основы эксплуатации ЦОД». Этот тренинг является первым курсом, всесторонне освещающим задачи и проблемы эксплуатации дата-центров. Программа составлена таким образом, чтобы позволить слушателям сформировать как целостную картину построения, повседневной эксплуатации и обслуживания дата-центров, так и расширить и углубить свое понимание данной области.

Для участия в форуме необходима предварительная регистрация. Участие бесплатное в практических семинарах и форуме (6-7 октября) для представителей государственных структур и ведомств, а также для следующих представителей компаний и организаций не из ИКТ-сектора: ИТ-директоров, CDO, технических директоров и начальников служб эксплуатации ЦОДов, главных энергетиков, специалистов ИТ- и инженерных служб.