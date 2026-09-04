Servercore расширяет линейку серверов с GPU в Центральной Азии

Каждое решение в линейке оптимизировано под специфические требования к нагрузке и охватывает широкий спектр сценариев применения.

Servercore, международный провайдер IT-инфраструктуры, расширил линейку облачных серверов с GPU в дата-центрах Узбекистана и Казахстана, обеспечив локальным компаниям доступ к графическим процессорам нового поколения и флагманским ускорителям для корпоративного AI. Серверная линейка выделенных и облачных серверов провайдера теперь покрывает весь цикл AI-разработки: от легкого инференса до обучения крупных моделей (до 120 млрд параметров) и сложных вычислительных задач.

Servercore расширяет линейку серверов с GPU в ответ на растущий спрос локальных компаний на вычислительные ресурсы для AI-проектов. Каждое решение в линейке оптимизировано под специфические требования к нагрузке и охватывает широкий спектр сценариев применения. NVIDIA RTX A5000 подходит для инференса небольших языковых моделей, запуска RAG и генерации изображений. Видеокарты NVIDIA A100 предназначены для более ресурсоемких сценариев: дообучения и инференса крупных LLM, обработки больших потоков данных и исследований, требующих высокой вычислительной мощности. NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell подходит под ресурсоемкие enterprise-задачи: запуск LLM на 70-120 млрд параметров на одной карте, работу с агентными системами, мультимодальными моделями и видеогенерацией.

Обновленная серверная линейка позволяет компаниям не менять инфраструктуру при росте вычислительных потребностей: работа может начинаться на A5000 с последующим переходом на A100 или RTX PRO 6000 Blackwell по мере роста проекта и усложнения задач. До конца года компания также планирует запустить серверы на базе NVIDIA H200. Использование более производительных GPU позволяет ускорить обучение моделей и сократить time-to-market AI-продуктов.

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Servercore изучает текущее состояние и перспективы внедрения AI в бизнес-среде. Исследование фокусируется на реальных кейсах использования технологий, сценариях применения и измеримых результатах для компаний. Принять участие.

Результаты будут опубликованы на сайте Servercore. Итоговый обзор позволит выделить реальные отраслевые тренды и помочь компаниям в планировании собственных AI-стратегий.Участие анонимно, ответы будут обобщены.

Новые облачные серверы с GPU можно подключить уже через несколько минут после заказа, без закупки и обслуживания собственного дорогостоящего оборудования. Гибкая модель оплаты позволяет оплачивать только фактическое время использования ресурсов без капитальных затрат. Конфигурацию можно подобрать под конкретную задачу: от разового эксперимента до постоянной вычислительной нагрузки. Это делает высокопроизводительные GPU доступными не только для крупных компаний, но и для стартапов и небольших команд.

Серверы располагаются в локальных дата-центрах, что обеспечивает соответствие требованиям законодательства Узбекистана и Казахстана по обработке персональных данных. Инфраструктуру Servercore для развития AI-проектов уже используют лидеры локального рынка. Например, компания Cybernet AI мигрировала на кастомные облачные сервера, благодаря чему ускорила отклик IT-систем на 80% и кратно сократила время выпуска новых продуктов. Расширение линейки GPU позволит еще большему числу компаний получить доступ к современным вычислительным ресурсам для разработки и масштабирования AI-решений.